Украина планирует "промышленный безвиз" с ЕС: о чем речь

Фото: REUTERS/Yves Herman

Приоритетными для нашей страны вопросами, которые через неделю будут обсуждаться на Совете ассоциации Украина – ЕС, являются получение так называемого промышленного безвиза, актуализация торговой части Соглашения об ассоциации, а также присоединение к европейскому "зеленому соглашению", предусматривающему защиту климата.

Такое заявление сделал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, самый главный вопрос среди перечисленных – именно заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции ("промышленный безвиз").

Реклама

"У нас новое правительство, новая Европейская комиссия. У нас есть амбиции относительно Европейского Союза. Мы хотим увидеть амбиции ЕС относительно Украины, потому что этот путь мы должны пройти вместе. Европейская интеграция – абсолютно безальтернативный путь для нашей страны, но ни одна страна не смогла интегрироваться без системной поддержки партнеров по ЕС", – добавил министр.

В тренде Украина в новом рейтинге из Давоса обошла Грецию и Чили

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что промышленное производство в Украине продолжает падать.

Так, в ноябре 2019 года по отношению к ноябрю 2018-го падение ускорилось до 7,5%. Как заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, "падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства". Он также сообщил, что Минэкономики готовится подписать с отраслью меморандум, в котором будет говориться о стратегии и планах действий по защите и развитию промышленности.

Подобный план развития экономики есть у всех европейских государств, кроме Украины. Новости "Сегодня" поговорили с экспертами и узнали, когда и в нашей стране может появиться промышленная стратегия и как она повлияет на жизнь граждан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама