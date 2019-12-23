Промышленность на спаде: в Украине снижаются показатели

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Спад промышленного производства в Украине в ноябре 2019 года в годовом выражении – к ноябрю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 7,5% после падения на 5% в октябре. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

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С учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре в годовом выражении снизилось на 6,9%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в ноябре упало на 4,6% без учета корректировки на эффект календарных дней, на 1,9% – с учетом корректировки.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что промышленное производство в Украине в августе 2019 года сократилось на 1,7% без учета эффекта календарных дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения на 0,2% месяцем ранее.

Нынешний показатель свидетельствует о том, что промпроизводство падает шестой месяц подряд.

Напомним, Украина экспортировала в страны ЕСза 10 месяцев 2019 года товаров на сумму в 17,4 млрд долларов, что на 6,1% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Также мы писали о том, что Рада сделала последний шаг к "промышленному безвизу" Украины и ЕС. Это соглашение, подписание которого позволит наладить поставки отечественной промышленной продукции в Европу.

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