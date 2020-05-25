Украина хочет развивать торговые отношения со странами Африки

Наша страна гордится деловыми и гуманитарными связями с африканскими странами

Недавно обновленный Совет экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел Украины будет развивать деловые отношения с представителями бизнеса из стран Африки. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Лишь несколько дней назад мы в Министерстве иностранных дел запустили Совет экспортеров и инвесторов. Он ныне объединяет 120 ведущих украинских компаний, ориентированных на экспорт. Цель этого органа – упростить торговлю и инвестиции между нациями, и Африка будет в центре внимания этого Совета", – сказал он в видеообращении по случаю Дня Африки, опубликованном на странице Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

Министр сказал, что отечественные предприятия уже торгуют на экспорт с рядом африканских стран. Туда продают украинское зерно, напитки, мясо, оборудование и механизмы.

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"IТ-сектор – один из самых перспективных в наших отношениях", – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что одним из приоритетов внешней политики Украины является развитие сотрудничества с африканскими государствами.

Кулеба добавил, что Украина поддерживает хорошие отношения со странами Африки: сейчас в Украине учатся 20 тыс. студентов с этого континента.

"Я рад, что все больше и больше африканцев выбирают Украину для получения высшего образования. В данный момент 20 тыс. студентов из африканских стран учатся в нашей стране", – сказал глава МИД.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство иностранных дел под руководством Дмитрия Кулебы провело учредительное заседание обновленного Совета экспортеров и инвесторов.

Министр сказал, что главная цель Совета – дать бизнесу возможность продавать украинские товары на внешних рынках при помощи МИД. Именно поэтому Совет экспортеров и инвесторов будет действовать на постоянной основе, а экспортеры смогут подавать предложения в отношении торгового сотрудничества, либерализации торговых режимов, открытия новых рынков сбыта.

С декабря 2018 года по ноябрь 2019 года Украина экспортировала сельскохозяйственных продуктов в Европейский Союз на 7,3 млрд евро. Наша страна – в тройке крупнейших экспортеров этого сегмента. Кроме Украины, главными экспортерами аграрной продукции были США (12 млрд евро) и Бразилия (11,7 млрд евро).

Стоит отметить, что Украину и Африку связывают не только студенты. В прошлом году украинские моряки неоднократно попадали в плен к пиратам, которые орудуют у берегов африканских стран. В частности, в августе украинские моряки были захвачены нигерийцами, которые атаковали многоцелевое немецкое судно Marmalaita.

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