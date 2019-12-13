Украина и Молдова: эксперт рассказал, как наладить экономическое сотрудничество

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Украина предложила Молдовесоздать между двумя странами свободную экономическую зону. Однако при создании такой "точечной зоны" со специальным режимом таможенного, налогового обложения важно законодательно закрепить предохранители от возможных рисков. Об этом сайту "Сегодня" рассказал замдиректора Института международных отношений Александр Шнырков.

"У нас были такие зоны в Донецкой области, и в других областях. Но они становились зонами уклонения от налогообложения. То есть завозилась продукция без налогообложения, без пошлин на эту территорию, а потом вывозилась на основную территорию Украины. Такие зоны сейчас не функционируют, их прикрыли именно из-за того, что было очень много нарушений", – сказал он.

Однако в других странах, к примеру, в Китае, такие зоны оказались действенными. Поэтому при соответствующих условиях – с четким определением параметров такой зоны с Молдовой, с действенным институтом контроля – спецрежим будет стимулировать национальные производства.

"Это и развитие сборочных производств, и повышение добавленной стоимости, – рассказывает Шнырков. – Те предприятия, которые находятся в таких зонах, не платят определенные виды налогов, например, пошлин, НДС, земельный – варианты разные могут быть".

Напомним, в июле Киев посетила глава предыдущего молдавского правительства Майя Санду. На нашем сайте вы можете узнать, как прошла ее встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

А перед этим Санду дала "Сегодня" интервью, в котором поделилась планами на своей должности, а также рассказала, по какому пути планирует вести Молдову. Подробнее об этом в видеосюжете:

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