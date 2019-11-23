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"Зрады нет": Маркарова подвела итоги встреч с миссией МВФ

23 ноября, 19:15

По словам министра финансов, Украина активно продвигается к согласованию новой программы

Оксана Маркарова

Оксана Маркарова / Фото: Кабинет министров Украины

Министерство финансов подтверждает "существенный прогресс и согласование очень многих параметров будущей программы" с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сегодня, 23 ноября, сообщила глава Минфина Оксана Маркарова, комментируя заявление миссии фонда по итогам недельных переговоров в Киеве.

"Коллеги из МВФ завершили работу в Киеве и опубликовали заявление после окончания миссии… Те, кто регулярно читают заявления, заметили, что в ней нет фразы после "но". "Зрады" нет. Активно продвигаемся к согласованию программы", – написала она на своей странице в Facebook.

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Министр финансов также разместила сегодняшнее заявление МВФ.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Документ: Оксана Маркарова/Facebook

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Документ: Оксана Маркарова/Facebook

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Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ находилась в Украине с 14 по 22 ноября. В заявлении главы миссии Рона ван Родена говорится о "существенном прогрессе, достигнутом в последние несколько месяцев на пути реформ". Он также анонсировал продолжение переговоров о новой программе (Staff Level Agreement) в следующие недели.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что стороны провели конструктивные переговоры, а работа над новой программой продолжается в тесном сотрудничестве.

Ранее глава правительства заявил, что продолжение переговоров с МВФ в течение полугода – это нормальное явление, и работа с кредитором осуществляется постоянно. Он также отметил, что деньги – не главное в отношениях Киева и фонда:

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финансирование Минфин МВФ миссия МВФ Оксана Маркарова

Источник: Сегодня

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