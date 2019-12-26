Украина и Россия начали переговоры о газовом контракте

Подписать соглашение на пять лет планируют в ближайшее время

/ Фото: AFP

Россия и Украина приступили к переговорам о транзите газа в Вене (Австрия) в рамках уже достигнутых 20-21 декабря договоренностей. Об этом сообщил представитель "Газпрома".

"В Вене начались российско-украинские переговоры по газу в соответствии с протоколом от 20 декабря", – сказал он.

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Ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко выразил надежду, что удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс в пятницу, 27 декабря. Впрочем, российский министр энергетики Александр Новак прогнозирует, что сам газовый контракт будет подписан 28-29 декабря.

Как известно, "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа.

Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – "живыми" деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России касательно потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

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