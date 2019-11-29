Украина и Россия провели переговоры по газу: "Нафтогаз" сделал важное заявление

В Вене состоялась министерская встреча между министрами энергетики Украины и России. Двусторонние встречи не является чем-то уникальным в формате трехсторонних газовых переговоров с россиянами, которые Киев ведет с участием Еврокомиссии с 2014 года. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" в Facebook.
"Проведение вчерашних консультаций было согласовано с Европейской комиссией. Любые решения по этому вопросу и дальше будут обсуждаться и приниматься нами в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС. По просьбе Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, на этой встрече присутствовали специалисты из "Нафтогаза" и будущего оператора украинской ГТС (газотранспортной системой) – компании ОГТСУ (Оператор ГТС Украины). С российской стороны также были представители "Газпрома", – говорится в сообщении.
В "Нафтогазе" отметили, что на встрече украинская делегация получила от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель ОГТСУ передал "Газпрому" еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор никакого ответа мы не имели.
"Такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко. Трехстороннюю встречу, запланированную на сегодня, перенесли именно для того, чтобы специалисты обеих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения", - отметили в "Нафтогазе".
Киев настаивает на заключении таких договоров интерконнекта со всеми операторами ГТС соседних стран Евросоюза, с Молдовой и Россией. Они являются неотъемлемой частью европейских правил газового рынка, который внедрила Украина.
"Опыт показывает, что по мере приближения к важным датам тактика российской стороны меняется несколько раз, и будет меняться еще. На той стороне – очень опытные переговорщики, которые видели с десяток наших правительств и имеют широкий арсенал переговорных инструментов. Но и мы не раз бывали в том арсенале и знаем, что в нем чего стоит. Мы качественно подготовились к этой зимой, и загнать нас в угол невозможно", - заявили в "Нафтогазе".
Ранее сообщалось, чтотехнические консультации по газу в формате ЕС-Украина-Россия, которые должны были пройти 29 ноября в Брюсселе, перенесены на следующую неделю. Экспертные консультации должны были предшествовать министерской встрече по газу, которая запланирована на начало декабря.
Ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал крайнюю дату для заключения нового контракта с Москвой.
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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.
При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.
В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам по транзиту газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.
Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:
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