Украина и Россия провели переговоры по газу: "Нафтогаз" сделал важное заявление

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В Вене состоялась министерская встреча между министрами энергетики Украины и России. Двусторонние встречи не является чем-то уникальным в формате трехсторонних газовых переговоров с россиянами, которые Киев ведет с участием Еврокомиссии с 2014 года. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" в Facebook.

"Проведение вчерашних консультаций было согласовано с Европейской комиссией. Любые решения по этому вопросу и дальше будут обсуждаться и приниматься нами в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС. По просьбе Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, на этой встрече присутствовали специалисты из "Нафтогаза" и будущего оператора украинской ГТС (газотранспортной системой) – компании ОГТСУ (Оператор ГТС Украины). С российской стороны также были представители "Газпрома", – говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отметили, что на встрече украинская делегация получила от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель ОГТСУ передал "Газпрому" еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор никакого ответа мы не имели.

"Такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко. Трехстороннюю встречу, запланированную на сегодня, перенесли именно для того, чтобы специалисты обеих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения", - отметили в "Нафтогазе".

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Киев настаивает на заключении таких договоров интерконнекта со всеми операторами ГТС соседних стран Евросоюза, с Молдовой и Россией. Они являются неотъемлемой частью европейских правил газового рынка, который внедрила Украина.

"Опыт показывает, что по мере приближения к важным датам тактика российской стороны меняется несколько раз, и будет меняться еще. На той стороне – очень опытные переговорщики, которые видели с десяток наших правительств и имеют широкий арсенал переговорных инструментов. Но и мы не раз бывали в том арсенале и знаем, что в нем чего стоит. Мы качественно подготовились к этой зимой, и загнать нас в угол невозможно", - заявили в "Нафтогазе".

Ранее сообщалось, чтотехнические консультации по газу в формате ЕС-Украина-Россия, которые должны были пройти 29 ноября в Брюсселе, перенесены на следующую неделю. Экспертные консультации должны были предшествовать министерской встрече по газу, которая запланирована на начало декабря.

В тренде Доллар и евро в Украине устремились вверх

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал крайнюю дату для заключения нового контракта с Москвой.

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам по транзиту газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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