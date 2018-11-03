Переговоры с Эрдоганом: Порошенко рассказал о встрече

Турецкий лидер подтвердил свою твердую позицию по осуждению агрессии РФ на востоке Украины и оккупации Крыма

Президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что в лице турецкого президента Украина имеет "доброго друга и надежного партнера". Об этом глава украинского государства написал в своем микроблоге в Тwitter.

Порошенко отметил продуктивность седьмого Стратегического совета и поблагодарил Эрдогана за твердую позицию относительно осуждения агрессии РФ на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма.

"Высоко ценим помощь в освобождении политических заключенных – граждан Украины, которые незаконно удерживаются в оккупированном Россией Крыму и на территории самой РФ", – добавил президент.

"Важными являются заверения Турции в том, что она не останется в стороне "ползучей агрессии" России в Азовском море, проблемы нарушения прав человека в Крыму. Мы подтвердили настрой работать вместе над решением этих вопросов, в том числе в рамках международных организаций, в частности ООН", – написал глава государства.

Кроме того, по словам президента, с турецкой стороной, в частности, агентством сотрудничества и координации (ТІКА) было подписано соглашение в сфере развития.

Также Порошенко сообщил, что в воскресенье, 4 ноября, в Анталии будет открыто украинское консульство. Следующей задачей будет завершение работы над двусторонним Соглашением о социальной защите между Украиной и Турцией.

Напомним, что 3 ноября начался официальный визит Петра Порошенко в Турцию. Поездка началась с церемонии открытия мемориальной таблички на здании в Стамбуле, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи и выступления в Стамбульском университете.

Как уже сообщалось, приглашение в Турцию Порошенко получил от Эрдогана 27 октября.