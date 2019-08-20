Украина и Турция разрабатывают ударный беспилотник нового поколения: подробности

Беспилотник / Фото: Укроборонпром

Ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения Akıncı (тур. – вид легкой кавалерии) станет одним из первых проектов совместного предприятия, созданного госкомпанией "Укрспецэкспорт", входящей в состав "Укроборонпрома", и турецкого предприятия Baykar Defence.

"Ударный БПЛА нового поколения Akıncı разрабатывается в соответствии с требованиями вооруженных конфликтов XXI века и предназначен в первую очередь для вооружения как турецких, так и украинских Вооруженных сил. Одно из главных его преимуществ – возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах. Речь идет о сверхмощных боеприпасах весом в сотни килограмм. Это стало возможным благодаря использованию украинских двигателей, обеспечивающих большую грузоподъемность, скорость и высоту полета, экономичность и простоту эксплуатации. Стоит отметить, что этот проект реализуется благодаря объединению крупнейших секторов оборонных комплексов Украины и Турции", – подчеркнул генеральный директор ГК" Укроборонпром "Павел Букин.

Akıncı относится к новому "тяжелому" классу беспилотников. Он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 км. Дрон имеет размах крыльев в 20 метров, способен поднять в воздух более 1000 кг вооружения и находиться в полете сутки.

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Беспилотник оснащается самыми современными системами наблюдения от тепловизоров и мощных камер до радаров с активной фазированной антенной решеткой и многочисленными сенсорами. Все это позволяет выявлять на значительном расстоянии даже хорошо замаскированные цели, передавать координаты для уничтожения, либо самостоятельно наносить высокоточные удары.

Среди номенклатуры вооружения Akıncı – управляемые ракеты, различные обычные и высокоточные бомбы. Такое мощное вооружение позволяет беспилотнику уничтожать живую силу и технику врага, а также наносить удары по важным объектам противника – фортификационных сооружениях, центрах управления и связи, мостах и складах.

Напомним, что госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие, которое специализируется на высокоточном оружии и аэрокосмических технологиях.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Турция передала Украине партию БПЛА Bayraktar TB2. В марте нынешнего года в Украине испытали турецкий беспилотник Bayraktar. Военные рассказывали, что перед заходом аппарата на цель в пункт управления передается информация о дальности, высоте и прочие данные. Отдельный боец-оператор осуществляет наведение на цель, после чего прямо оттуда можно применить вооружение. Беспилотник имеет систему лазерного наведения, высокоточное вооружение – точность попадание +/- 1 метр.

В свою очередь бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, присутствовавший на испытаниях, рассказывал, что беспилотник Bayraktar может уничтожить цель с высоты в 7 км.

В марте пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко анонсировал создание совместного украинско-турецкого предприятия. Предприятие будет заниматься производством комплектующих к современной беспилотной технике. Данное предприятие будет создано в Запорожье, говорил он.

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