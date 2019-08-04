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Украина идет на рекорд по экспорту ягод и фруктов

Сегодня, 08:12

Названы самые "ходовые" среди иностранных покупателей позиции

Украина идет на рекорд по экспорту ягод и фруктов Экономика Названы самые "ходовые" среди иностранных покупателей позиции

Украина резко нарастила экспорт зерна, но это не единственная продукция аграрного сектора, которая показывает позитивную динамику на внешних рынках.

Так, экспорт украинских ягод и фруктов в этому году может стать рекордным за все годы независимости. Такие прогнозы озвучили специалисты Института аграрной экономики. По подсчетам экспертов, за первое полугодие-2019 Украина продала другим государствам плодово-ягодной продукции на 116 млн долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди основных экспортных товаров этой группы – грецкие орехи, яблоки и груши. Также за границей наблюдается большой спрос на замороженные ягоды и фрукты из Украины.

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Напомним, в целом экспорт продукции аграрного сектора увеличился в январе-июне 2019 года на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10,3 млрд долларов. По словам и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольги Трофимцевой, внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса (АПК) достиг 13,1 млрд долларов, или 25,1% всего внешнеторгового оборота Украины.

Также эксперты озвучили риски для украинского урожая. Подробнее смотрите в нашем сюжете: 

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