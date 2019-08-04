Украина идет на рекорд по экспорту ягод и фруктов

Украина резко нарастила экспорт зерна, но это не единственная продукция аграрного сектора, которая показывает позитивную динамику на внешних рынках.
Так, экспорт украинских ягод и фруктов в этому году может стать рекордным за все годы независимости. Такие прогнозы озвучили специалисты Института аграрной экономики. По подсчетам экспертов, за первое полугодие-2019 Украина продала другим государствам плодово-ягодной продукции на 116 млн долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Среди основных экспортных товаров этой группы – грецкие орехи, яблоки и груши. Также за границей наблюдается большой спрос на замороженные ягоды и фрукты из Украины.
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Напомним, в целом экспорт продукции аграрного сектора увеличился в январе-июне 2019 года на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10,3 млрд долларов. По словам и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольги Трофимцевой, внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса (АПК) достиг 13,1 млрд долларов, или 25,1% всего внешнеторгового оборота Украины.
Также эксперты озвучили риски для украинского урожая. Подробнее смотрите в нашем сюжете:
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