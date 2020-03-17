Украина компенсирует 50% зарплаты тем, кто самоизолируется от коронавируса

Фонд социального страхования при самоизоляции будет компенсировать 50% зарплаты на основании больничного. Об этом на брифинге, состоявшемся в Минздраве, рассказала директор Фонда социального страхования Украины Елена Дума.

По ее словам, Фонд социального страхования Украины совместно с Офисом президента и правительством принимают все необходимые меры с целью заботы о людях, чтобы граждане имели возможность спокойно следить за своим здоровьем, избегать возможных заражений и самоизолироваться.

"Сегодня парламентом был принят закон, расширяющий перечень страховых случаев. Так, при самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Фонд социального страхования Украины будет компенсировать 50 процентов заработка на основании полученного работающим больничного. Также предоставляется право на получение пособия по временной нетрудоспособности лицам, находящимся в специализированных учреждениях здравоохранения", – рассказала глава Фонда соцстрахования.

При этом Фонд продолжает осуществление выплат по больничным застрахованным лицам в соответствии с нормами действующего законодательства.

Также Дума разъяснила ситуацию по оформлению больничных и выплату по ним в период чрезвычайной ситуации, связанной с инфекционной болезнью COVID-19.

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"Хочу проинформировать граждан Украины, чтобы не было паники и недоразумений, общие правила выплаты по больничным на территории Украины действуют. Напоминаю, что в случае болезни застрахованного лица Фонд оплачивает листок нетрудоспособности, начиная с шестого дня и до полного выздоровления. В случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет больничный получает один из работающих родителей. В таком случае Фонд оплачивает больничный лист, начиная с первого дня до выздоровления, но не более 14 календарных дней. Однако если ребенок находится в стационаре, этого ограничения нет", – сообщила Дума.

По ее словам, во время карантина действует особый порядок выдачи листов временной нетрудоспособности. В частности, получить больничный может лицо, временно отстраненное от работы во время карантина, если его работа связана с обслуживанием населения в случае, если это лицо контактировало с инфекционно-больным человеком и является бактерионосителем, и если оно не может быть переведено на другую работу. Такой листок нетрудоспособности также оплачивается Фондом. При этом такой больничный выдается врачом-инфекционистом или врачом-терапевтом.

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"Напоминаю, если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования Украины предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине", – заверила Дума.

При этом Дума отметила, что сейчас в срочном порядке принимаются меры по упрощению процедуры получения больничных. И в ближайшее время украинцам расскажут, каким образом это будет происходить в новом формате.

"Потребность минимизировать контакты сегодня насущная, поэтому еще большую актуальность приобретает внедрение электронных больничных. Благодаря плодотворному сотрудничеству с Офисом президента, Министерством социальной политики, Министерством здравоохранения и Пенсионным фондом введение электронного реестра листков нетрудоспособности находится на финальном этапе. Процедура получения больничных будет упрощена и станет прозрачной", – сказала Дума.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство здравоохранения будет принимать решение о продлении карантина или усилении ограничительных мер в зависимости от эпидемической ситуации.

А налоговики разъяснили детали нового закона о налоговых каникулах на время карантина.

Напомним, с целью недопущения распространения коронавируса в Украине власти ввели общенациональный карантин и закрыли внешние границы. Через несколько дней карантинные меры были ужесточены – с полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Кроме того, введены ограничения для общественного транспорта: закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах – не более 20.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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