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В Минздраве рассказали, как долго может продлиться карантин

17 марта, 16:19

Денис Беспалов

Карантин будет длиться с учетом эпидемической ситуации в странах ЕС

Министерство здравоохранения будет принимать решение о продлении карантина или усилении ограничительных мер в зависимости от эпидемической ситуации. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Карантин будет длиться с учетом эпидемической ситуации в странах ЕС, наших странах-соседях, а также эпидемической ситуации в Украине. В то же время мы не исключаем возможности, что в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины могут быть добавлены меры реагирования. Поэтому о возможности продления карантина Минздрав будет выходить с позицией к Кабмину ближе к дате завершения действующего карантина", – сказал он.

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"Что касается введения чрезвычайного положения, мы будем внедрять все меры, чтобы избежать распространения коронавируса на территории Украины",- добавил замминистра.

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Как известно, в целях противодействия распространению коронавируса в Украине ввели общенациональный карантин и закрыли внешние границы. С полудня 18 марта в стране запретили все пассажирские перевозки. Кроме того, были введены ограничения для общественного транспорта – закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах – не более 20. Закрываются объекты общественного пользования.

Тем временем в Украине ожидается первое излечение от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Украина коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Интерфакс-Украина

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