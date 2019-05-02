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Украина копит газ: запасы в подземных хранилищах достигли 30%

2 мая, 11:59

С окончания отопсезона в ПХГ закачали уже почти 700 млн кубометров голубого топлива

Фото: AFP

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 30 апреля составили 9,44 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные госкомпании "Укртрансгаз".

По информации компании, за сутки закачано 46,06 млн куб. м газа.

Таким образом, запасы газа в ПХГ увеличились на 7,8%, или на 685 млн куб. м после завершения отопительного сезона 5 апреля 2019 года. При этом украинские газовые хранилища заполнены на 30%.

По состоянию на 30 апреля, запасы газа в ПХГ оказались на 19% больше, чем на аналогичную дату 2018 года. 

Напомним, с 5 апреля 2019 года Украина начала сезон закачки природного газа в ПХГ: за первые два дня – 5 и 6 апреля – запасы увеличились на 17,43 млн куб. м – до 8,76 млрд куб. м газа.

В целом на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в хранилищах Украины снизились на 8,45 млрд куб. м – с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м.

11 апреля глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил о подаче на рассмотрение Кабинета министров откорректированного финансового плана компании на 2019 год. В документе, в частности, отражена необходимость накопления около 20 млрд куб. м газа в украинских ПХГ.

Ранее исполнительный директор компании Юрий Витренко озвучил основные шаги "Нафтогаза" на случай остановки транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года.


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Тег газ, Укртрансгаз, ПХГ, хранилища, газовые хранилища, запасы газа

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