У Авакова анонсировали введение чрезвычайного положения: комендантский час и строгая изоляция

В Министерстве внутренних дел Украины предупредили о серьезном ужесточении карантинных мероприятий и введении чрезвычайного положения.

Об этом в своем Facebook сообщил советник главы МВД Иван Варченко.

"Как Украина победит коронавирус? Исходя из мирового опыта, прогнозирую: в ближайшие дни в Украине должны быть введены меры чрезвычайного положения. По всей территории страны", - заявил он.

Варченко добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации в Киевской, Черновицкой и Житомирской областях уже позволяют психологически подготовить украинцев к такому шагу.

"Очень скоро активное и ответственное меньшинство граждан превратиться в решающее большинство, которое вынудит легкомысленных идиотов осознать серьезность угрозы. Прекратятся шутки, смех и политическая истерика по поводу коронавируса. Для этого не нужны будут колонны катафалков в нашей стране", - заверил он.

Советник главы МВД предположил, что продолжит работу бизнес, "критически необходимый для жизнеобеспечения страны. Критически необходимый!"

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"Без нового платья, штанов, трусов или носков, без новой машины или похода в кафе пару месяцев люди переживут. Те, кто этого не поймет, понесет серьезное наказание", - предупредил Варченко.

По его словам, "будет установлен особый порядок распределения продуктов питания, будет проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений".

"Будет проведена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции (медпрепараты, оборудование и т.п.). оперативные штабы по противодействию пандемии будут иметь право на быстрое устранение руководителей государственных предприятий, организаций и учреждений в случае ненадлежащего выполнения ими заданий", - заявил он.

По словам Варченко, также будет ограничена свобода передвижения, свобода въезда и выезда в населенные отдельные пункты и территории.

"Люди перестанут ездить на работу в офисы, которые не являются критически необходимыми. Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб. В крайнем случае – граждане по дороге в аптеку или продуктовый магазин", - предположил советник.

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Кроме того, планируется, что "неработающие пенсионеры будут сидеть дома, абсолютное большинство украинцев будет сидеть дома, со штрафами за нарушение этого ограничения".

"Походы в гости, вечеринки с друзьями, проведение семейных мероприятий вне круга людей, с которыми живете в одном доме, будет запрещено. Люди не будут гулять по улицам и паркам. Взрослые, включая спортсменов, не будут бегать по улицам. Правила здорового образа жизни на ближайшие месяцы категорически изменятся", - добавил Варченко.

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По словам советника главы МВД, возможно также введение комендантского часа.

"Покупатели не будут заходить в аптеки. Провизоры будут получать расчет и выносить медикаменты гражданам, которые будут стоять на улице. Так же будут поступать продавцы маленьких продуктовых магазинов", - сказал он.

Он также добавил, что будут "радикально уменьшены объемы наличных расчетов – оплата в магазинах карточками. Это станет оперативной задачей для банковской системы".

"Врачи будут приезжать на вызовы даже без признаков вирусных заболеваний, в полной противоэпидемической готовности, без риска попасть на двухнедельный карантин. Право на неприкосновенность собственного жилья, личные данные, тайна передвижения частично уступят место и будут подчинены праву граждан на жизнь и здоровье", - заявил Варченко.

Он предупредил, что его слова – "не апокалиптические предсказания с целью добавить испуга и паники".

"Это – перечень эффективных государственных мероприятий и социально ответственного поведения граждан, которые позволят преодолеть коронавирусную угрозу. Поражение демократии? Нет! Победа здравого смысла! Чтобы не платить тысячами жизней за упущенное время и легкомысленность", - добавил советник главы МВД.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса, а власти Киевской области уже объявили чрезвычайную ситуацию в столичном регионе .

На сайте "Сегодня" вы можете узнать, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

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