Украина может возобновить импорт газа из России: названы условия

Алексей Оржель. Фото: REUTERS/Yves Herman

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель не исключает возможность прямых поставок газа из России на рыночных основаниях и по рыночным ценам. Об этом он заявил в пятницу, 20 сентября, в ходе пресс-конференции.

По его словам, с предложением о прямых поставках выступила российская сторона в ходе трехсторонних переговоров, которые состоялись накануне. При этом для украинской стороны является главным договор по транзиту газа.

"Если мы полностью исключаем политический момент, и нет никакого политического давления с российской стороны, и мы переходим исключительно в экономические отношения, взаимовыгодные, и хочу подчеркнуть, выгодные для Украины, то мы будем такое рассматривать", – заявил Оржель.

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Новости "Сегодня" писали, что Украина не импортирует газ из России с ноября 2015 года, закупая топливо исключительно на западной границе страны. В 2018 году поступило 10,6 млрд куб. м газа со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений. При этом Украина обеспечивает транзит российского газа по своей территории.

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По итогам января-августа 2019 года Украина увеличила импорт газа на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,6 млрд куб. м. Суточный объем импорта газа в Украине 9 сентября достиг нового исторического максимума – 69,1 млн куб. м.

Накануне в Брюсселе прошла газовая "трехсторонка", на которой Украина, Россия и Еврокомиссия договорились встретиться в октябре:

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