Украина на пороге экономического прорыва: Зеленский обещает колоссальный рост ВВП

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Видео: president.gov.ua

Для качественного развития и чтобы выйти из кризиса Украине необходим стабильный экономический рост.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на проходящем в Мариуполе первом инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine 29 октября.

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"Как минимум 5-7% ежегодно", – озвучил свои планы глава государства.

Зеленский считает это "амбициозной задачей, для решения которой необходимо масштабное привлечение инвестиций", отправной точкой для чего и должен стать инвестиционный форум в Мариуполе, а присутствующие на мероприятии – "непосредственными участниками и в восстановлении Донбасса, и в рождении новой Украины".

Кроме того, президент выразил уверенность насчет того, что Украина стоит "на пороге экономического прорыва", заверив, что власти все для этого делают.

"Об этом свидетельствуют ключевые показатели – во втором квартале мы показали 4,6% роста реального ВВП, международные организации существенно улучшили прогнозы касательно экономического роста Украины в 2020 году. Украина поднялась на семь позиций в рейтинге Doing Business. Международные агентства повысили наш кредитный рейтинг и изменили прогнозы на "стабильный" и "позитивный" ... А Национальный банк Украины снизил учетную ставку сразу на 1% – это важный сигнал, который свидетельствует о замедлении инфляции и будет способствовать удешевлению заемных средств", – объяснил Зеленский.

На этом фоне он резюмировал, что Украина становится "стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса".

Напомним, что в ходе сентябрьского официального визита в Турцию Владимир Зеленский обещал, что через пять лет, к концу его каденции, Украина кардинально изменится, а темпы роста ВВП страны достигнут 5-7% в год.

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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