Украина начала покупать газ у крупнейшего в мире нефтетрейдера – СМИ

Тестовая партия голубого топлива была доставлена "Нафтогазу" в 2017 году, но выполнение контракта началось только в 2018 году, отмечают аналитики

"Нафтогаз Украины", который планирует выйти на рынок со своими евробондами, начал закупки природного газа у крупнейшего в мире нефтетрейдера компании Vitol. Об этом сообщили аналитики "Консалтинговой группы А-95" со ссылкой на собственное исследование рынка природного газа, передает Enkorr.

По данным аналитиков, "Нафтогаз" купил около 25 млн куб. м у нидерландского подразделения Vitol Gas and Power BV. Первые поставки осуществлены в июне через Венгрию.

Последние два года "Нафтогаз" покупает газ у порядка 15 европейских поставщиков, среди которых был и ближайший конкурент Vitol трейдер Trafigura. В тройку крупнейших контрагентов госхолдинга по итогам первого полугодия 2018 г. вошли немецкая RWE, швейцарская Axpo и DXT Commodities (бывший DufEnergy).

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Это первые полноценные продажи природного газа компанией Vitol украинским контрагентам. В ноябре 2017 г. тестовая партия газа из ресурсов трейдера Vitol была поставлена в Украину в режиме таможенного склада.

Vitol – крупнейший нефтетрейдер в мире с годовым оборотом 152 млрд долларов. "Нафтогаз Украины" остается крупнейшим импортером природного газа в Украину. Доля компании в сегменте продажи газа промышленным потребителям по итогам 2017 г. снизилась до 5%, при этом по решению правительства "Нафтогаз" обязан полностью покрывать потребности населения и предприятий ТКЭ.

Как известно, Украина закупает голубое топливо у Польши, Словакии и Венгрии по реверсу. Прямые поставки из России не ведутся с 25 ноября 2015 года. Российский газ напрямую поступает в Украину только для транзита через украинскую газотранспортную систему в страны Европейского Союза.