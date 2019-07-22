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Украина накопила на зиму 15 миллиардов "кубов" газа: сколько осталось закачать

22 июля, 00:22

Транзит голубого топлива через территорию страны остается на высоком уровне

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, к 21 июля достигли 15,018 млрд куб. м. Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Осталось добавить 5 млрд куб. м. До конца сезона закачки – 86 дней", – написал Коболев на своей странице в Facebook.

Он добавил сообщил, что транзит газа остается на высоком уровне в 303,8 млн куб. м в сутки, что связано с остановкой на ремонт газопровода "Северный поток", после которой объем транзита вырос на 25%.

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Напомним, Украина начала сезон закачки природного газа 5 апреля. О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м "зимнего" газа, сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, для этого компания должна найти 1 млрд долларов финансирования, в противном случае в августе она может приостановить импорт газа для закачки в хранилища.

Как известно, с 2015 года Украина не импортирует газ из России. Весь объем российского топлива, который проходит через Украину – это транзит. При этом контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


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Тег газ, ПХГ, Коболев, транзит газа, Андрей Коболев, хранилища, запасы газа

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