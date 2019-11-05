Украина намерена добиться пересмотра квот в рамках соглашения с ЕС – Пристайко

Некоторые из полученных квот Украина выполняет за первые месяцы года

/ Фото: president.gov.ua

Правительство Украины будет бороться за пересмотр годовых беспошлинных квот в рамках Соглашения между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ). Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая в Стокгольме на семинаре глав МИД "Новое политическое видение "Восточного партнерства", организованном Еврокомиссией и шведским внешнеполитическим ведомством и посвященном 10-летию программы.

"Мы боремся за индивидуальный подход к нуждам каждой страны "Восточного партнерства", – отметил он. - Мы постараемся пересмотреть ЗСТ. Некоторые из полученных квот мы выполняем за первые месяцы года. Этот вопрос правительство должно поднять, чтобы помочь бизнесу в стране".

Украинский министр также призвал обсудить с ЕС координацию усилий в области безопасности.

Пристайко подтвердил приверженность своей страны курсу на сближение с ЕС.

"Для нас является очень важным стать ближе к ЕС, и в перспективе – его членом. Это был длительный процесс. Иногда наша точка зрения не была понята нашими друзьями и коллегами, иногда мы не понимали их", - пояснил глава украинского МИД.

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"Потом реальность пришла в нашу страну в виде войны, когда нам пришлось находить способ выжить. Например, недавно мы обсуждали с Казахстаном, что наша торговля стала меньше в восемь раз и даже больше. С 8 млн долларов мы спустились до 600 тыс. – одного миллиона. Это потому, что Россия наложила эмбарго на нашу торговлю", - заявил министр, напомнив об ограничениях транзита украинских товаров через территорию РФ, введенных Москвой.

"И выход из этой ситуации – торговля с присутствующими здесь странами. Выход – ориентация на Запад, ЕС и НАТО, – продолжил Пристайко. – 62% нашей торговли теперь – с европейскими странами. Если у нас раньше была 100-процентная зависимость в области нефти от России, то теперь 90% мы получаем из Азербайджана".

Ранее сообщалось, что Украина по состоянию на 9 октября 2019 года полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропромышленной продукции в Евросоюз по 10 группам.

Речь идет о квотах на мед, сахар, крупы и муку, обработанный крахмал, виноградный и яблочный соки, пшеницу, кукурузу, сливочное масло, обработанные томаты и мясо птицы.

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Как сообщалось, в июле 2019 года Украина и ЕС подписали соглашение об увеличении квоты на мясо птицы. Предполагается, что годовая квота на мясо птицы и переработанное мясо птицы будет постепенно увеличена в 2,5 раза.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что американцы скупают украинское подсолнечное масло по шесть долларов за литр:

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