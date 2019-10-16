Украина нарастила экспорт товаров в Европу

Экспорт товаров из Украины в страны Евросоюза в январе-августе 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 7,5% – до 13,984 млрд долл., и составил 42,3% общего объема экспорта товаров из страны. При этом Украина не может поставлять в ЕС без пошлин уже 10 видов товаров.
Как свидетельствуют данные официальной статистики, импорт товаров в Украину из ЕС за этот период вырос на 8,8% – до 16,152 млрд долл. – 41,6% общего объема импорта товаров в страну.
"Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-августе 2018 года – 0,86). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 219 стран мира", – отметили в Госстате.
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Крупнейшими покупателями украинских товаров стали:
- Китай (7,1%);
- Польша (6,8%);
- Россия (6,6%).
Крупнейшими поставщиками в Украину:
- Китай (14,7%);
- Россия (12,7%);
- Германия (10,3%).
Напомним, программа деятельности Кабинета министров на ближайшие пять лет предусматривает увеличение экспорта из Украины вдвое. При этом ожидается, что основные пошлины для экспортеров упадут на 10%, а время на таможенное оформление сократится с 66 до 24 часов.
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