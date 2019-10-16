Украина нарастила экспорт товаров в Европу

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Экспорт товаров из Украины в страны Евросоюза в январе-августе 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 7,5% – до 13,984 млрд долл., и составил 42,3% общего объема экспорта товаров из страны. При этом Украина не может поставлять в ЕС без пошлин уже 10 видов товаров.

Как свидетельствуют данные официальной статистики, импорт товаров в Украину из ЕС за этот период вырос на 8,8% – до 16,152 млрд долл. – 41,6% общего объема импорта товаров в страну.

"Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-августе 2018 года – 0,86). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 219 стран мира", – отметили в Госстате.

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Крупнейшими покупателями украинских товаров стали:

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Китай (7,1%);

Польша (6,8%);

Россия (6,6%).

Крупнейшими поставщиками в Украину:

Китай (14,7%);

Россия (12,7%);

Германия (10,3%).

Напомним, программа деятельности Кабинета министров на ближайшие пять лет предусматривает увеличение экспорта из Украины вдвое. При этом ожидается, что основные пошлины для экспортеров упадут на 10%, а время на таможенное оформление сократится с 66 до 24 часов.

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