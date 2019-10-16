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Украина нарастила экспорт товаров в Европу

16 октября, 15:06

Импорт из стран Евросоюза увеличился еще сильнее

/ Фото: AFP

Экспорт товаров из Украины в страны Евросоюза в январе-августе 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 7,5% – до 13,984 млрд долл., и составил 42,3% общего объема экспорта товаров из страны. При этом Украина не может поставлять в ЕС без пошлин уже 10 видов товаров.

Как свидетельствуют данные официальной статистики, импорт товаров в Украину из ЕС за этот период вырос на 8,8% – до 16,152 млрд долл. – 41,6% общего объема импорта товаров в страну.

"Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-августе 2018 года – 0,86). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 219 стран мира", – отметили в Госстате.

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Крупнейшими покупателями украинских товаров стали:

В тренде
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  • Китай (7,1%);
  • Польша (6,8%);
  • Россия (6,6%).

Крупнейшими поставщиками в Украину:

  • Китай (14,7%);
  • Россия (12,7%);
  • Германия (10,3%).

Напомним, программа деятельности Кабинета министров на ближайшие пять лет предусматривает увеличение экспорта из Украины вдвое. При этом ожидается, что основные пошлины для экспортеров упадут на 10%, а время на таможенное оформление сократится с 66 до 24 часов.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что американцы скупают украинское подсолнечное масло по шесть долларов за литр:

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Источник: Сегодня

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