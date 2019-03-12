Украина нарастила импорт голубики и клубники
Наибольшие темпы роста импорта в Украине демонстрирует голубика
Украинцы стали больше покупать свежих ягод осенью и зимой – вне сезона производства местной ягоды.
Об этом сообщает "Инфо-Шувар" со ссылкой на данные портала TradeMap, а также мониторинга предложений в торговых точках оптовых рынков и крупнейших розничных сетей страны.
Наибольшие темпы роста демонстрирует голубика – по итогам 2018 года импорт этой ягоды в Украину превысил 120 тонн, хотя еще четыре года назад в страну ее почти не ввозили.
При этом импорт клубники в прошлом году составил 170 тонн, а за последние четыре года поставки увеличились в полтора раза.
Наименьший объем среди популярных ягод принадлежит малине и ежевике – в 2018 году общий объем импорта составил 45 тонн. Четыре года назад импортная малина в Украину почти не завозилась.
Ранее сообщалось, что Украина продолжила наращивать экспорт фруктов и орехов – выручка от торговли этими продуктами по итогам февраля 2019 года составила 24,8 млн долларов и стала рекордной за всю историю.
Между тем, рекордный урожай яблок поставил аграриев в "неловкое положение". Из-за избытка яблок цены на них такие, что выращивать фрукты просто невыгодно, сетуют садоводы:
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