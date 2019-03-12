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Украина нарастила импорт голубики и клубники

Сегодня, 06:06

Наибольшие темпы роста импорта в Украине демонстрирует голубика

Фото: Pixabay
Украина нарастила импорт голубики и клубники //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/69e/f4b/5c869ef4b06bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/69e/f4b/5c869ef4b06bc.jpg Экономика Наибольшие темпы роста импорта в Украине демонстрирует голубика

Украинцы стали больше покупать свежих ягод осенью и зимой – вне сезона производства местной ягоды.

Об этом сообщает "Инфо-Шувар" со ссылкой на данные портала TradeMap, а также мониторинга предложений в торговых точках оптовых рынков и крупнейших розничных сетей страны.

Наибольшие темпы роста демонстрирует голубика – по итогам 2018 года импорт этой ягоды в Украину превысил 120 тонн, хотя еще четыре года назад в страну ее почти не ввозили.

При этом импорт клубники в прошлом году составил 170 тонн, а за последние четыре года поставки увеличились в полтора раза.

Наименьший объем среди популярных ягод принадлежит малине и ежевике – в 2018 году общий объем импорта составил 45 тонн. Четыре года назад импортная малина в Украину почти не завозилась.

Ранее сообщалось, что Украина продолжила наращивать экспорт фруктов и орехов – выручка от торговли этими продуктами по итогам февраля 2019 года составила 24,8 млн долларов и стала рекордной за всю историю.

Между тем, рекордный урожай яблок поставил аграриев в "неловкое положение". Из-за избытка яблок цены на них такие, что выращивать фрукты просто невыгодно, сетуют садоводы:

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Тег клубника, ягоды, малина, ежевика, голубика, продукты питания

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