Украина установила новый рекорд: итоги внешней торговли фруктами и орехами

За два месяца Украина заработала на экспорте фруктов, ягод и орехов на 22% больше, чем годом ранее

Фото: Pixabay

Украина установила новый рекорд: итоги внешней торговли фруктами и орехами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/642/a08/5c8642a08973a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/642/a08/5c8642a08973a.jpg 2019-03-11T13:16:00+02:00 Экономика За два месяца Украина заработала на экспорте фруктов, ягод и орехов на 22% больше, чем годом ранее

Украина продолжила наращивать экспорт фруктов и орехов – выручка от торговли этими продуктами по итогам февраля 2019 года составила 24,8 млн долларов и стала рекордной за всю историю. Об этом пишет EastFruit.

По данным аналитиков, экспорт увеличился на 10% по сравнению с январем этого года и на треть – с февралем 2018-го.

"За два месяца 2019 года Украина уже заработала на экспорте фруктов, ягод и орехов 47,4 млн долларов, или на 22%, больше, чем годом ранее", – сказано в сообщении.

Около 64% экспортной выручки в феврале пришлось на грецкие орехи. При этом годом ранее процентная доля была на уровне 77%. Главной причиной сокращения доли грецкого ореха в выручке стало снижение средних цен на эту продукцию, а также увеличение выручки от экспорта свежих яблок, замороженных ягод и фруктов.

В феврале замороженные ягоды принесли Украине 21% экспортной выручки, а в том же месяце годом ранее – 14%.

Кроме того, 14% выручки по итогам месяца пришлось на яблоки. При этом в феврале 2017-го и 2018-го процентные доли составляли 4% и 8% соответственно.

"Как правило, экспортная выручка по фруктам, орехам и ягодам является максимальной в ноябре каждого года, после чего начинает снижаться вплоть до июля. Однако в 2019 году мы вполне можем увидеть рост экспортной выручки в марте или апреле, так как запасы яблок, грецких орехов и замороженных ягод по-прежнему остаются очень высокими", – говорится в сообщении.

Напомним, Украина увеличила выручку от экспорта замороженных фруктов и ягод в 2018 году до рекордных 78 млн долларов.

Ранее сообщалось, что рекордный урожай яблок поставил аграриев в "неловкое положение". Из-за избытка яблок цены на них такие, что выращивать фрукты просто невыгодно, сетуют садоводы:

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