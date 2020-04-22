Уникальный кризис: к чему готовиться украинцам

"Мир кардинально изменился за последних три месяца... Сценарий пандемии рассматривался как вероятный в предыдущих обсуждениях экономической политики, но никто из нас не имел осмысленного понимания того, как это будет выглядеть в реальности и что это будет означать для экономики. Теперь мы сталкиваемся с мрачной реальностью…". Так прокомментировала новый прогноз для мировой экономики Международного валютного фонда одна из его авторов, американский экономист Гита Гопинат.

МВФ констатирует: экономический кризис, разразившийся вследствие пандемии коронавирусаCOVID-19, не похож ни на один из предыдущих. Его уникальность обусловлена тем, что государства фактически добровольно пошли на остановку экономической активности, чтобы сдержать распространение опасного заболевания.

"Во время обычных кризисов политики пытаются стимулировать экономическую активность, поощряя совокупный спрос, насколько это возможно. Но на этот раз кризис в значительной степени стал следствием вынужденных сдерживающих мер. Это делает стимулирующую деятельность более сложной и нежелательной, по крайней мере для наиболее пострадавших секторов", – говорится в докладе МВФ.

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Этот фактор, а также то обстоятельство, что кризис больше всего затронул медицинскую сферу и сферу человеческого капитала, делают нынешний кризис намного более опасным и непредсказуемым, чем другие значительные кризисы, с которыми мир сталкивался за последнее столетие. В МВФ полагают, что этот кризис будет намного более разрушительным, чем глобальный кризис 2008-2009 годов. А если ситуация будет развиваться по пессимистическому сценарию, то экономика пострадает, может, даже сильнее, чем во времена "Великой депрессии". Недаром МВФ уже назвал нынешний кризис "Великим локдауном" (локдаун – в значении "ограничительные меры", "карантин").

Еще одной отличительной особенностью нынешнего кризиса считается его непредсказуемость. Никто до сих пор не может точно сказать, как долго продлится локдаун и как быстро страны смогут вернуться к обычному рабочему ритму. Прогноз МВФ предполагает два сценария развития событий: оптимистический, который вступит в силу, если карантинные ограничения закончатся в первой половине 2020 года, и пессимистический – если они продлятся дольше.

Однако даже оптимистический сценарий несет многим странам мало приятного. "Великий локдаун сократит глобальный рост драматически", – предупреждают в МВФ.

Согласно оптимистичному варианту прогноза, мировой ВВП в 2020 году сократится на 3%. Однако степень падения в разных странах будет не одинаковой. Больше других пострадают развитые экономики. Сокращение ВВП в них составит в среднем 6,1%. В то же время развивающиеся страны "упадут" только на 1%.

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Прогноз МВФ для отдельных регионов и групп стран выглядит следующим образом:

/ Фото: Сегодня

Гита Гопинат отмечает: впервые со времен "Великой депрессии" в рецессии находятся как страны с развитой экономикой, так и развивающиеся. Сокращение доходов на душу населения прогнозируется более чем в 170 странах.

В Украине ВВП упадет на 7,7%

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Прогноз для Украины – один из самых неблагоприятных. МВФ считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 7,7%. Напомним, что прогноз украинских экспертов, на основании которого вносились изменения в госбюджет, предполагает сокращение ВВП только на 3,9%.

В рейтинге стран мира, по прогнозу ВВП на 2020 год, Украина находится на 22-м месте с конца списка. Больше, чем в Украине, ВВП упадет только в Ливии (-58,7%, это абсолютный антирекорд), Ливане (-12%), Греции (-10%), Италии (-9,1%), Черногории (-9%), Латвии (-8,6), Литве (-8,1), Словении и Испании (-8%), да еще в десятке карликовых и островных государств, живущих в основном за счет туризма.

Как, по мнению МВФ, пострадают от нынешнего кризиса разные страны, представлено на картине ниже. Украина отнесена к группе стран, где падение ВВП составит от 6 до 10% (они отмечены синим цветом).

/ Фото: Сегодня

По мнению экспертов, соседство Украины с европейскими странами в "хвосте" рейтинга не должно успокаивать.

"Прогноз по Украине примерно в 2,5 раза хуже, чем в среднем по миру. И если мы посмотрим все предыдущие глобальные кризисы последних лет, то увидим, что Украина всегда падала в 2-3 раза глубже, чем весь остальной мир. Сейчас в развитых странах темпы падения связаны с колоссальным обвалом в третичном секторе экономики: торговле, секторе услуг, медицине, науке, образовании и т.д. Третичный сектор экономики в т. наз. постиндустриальных экономиках составляет 70-80% ВВП. А карантин ударил в первую очередь именно по этим отраслям. У нас же падение происходит вследствие того, что в Украине открытая, малая, сырьевая экономика. У нас практически прямая корреляция между ВВП и поведением цен на мировых рынках. И падает наша экономика синхронно с падением мировых сырьевых рынков. Если страна производит продукцию с высокой добавочной стоимостью, то добавочная стоимость тушит или поглощает ценовое падение. МВФ когда-то проводил исследование, которое показало, что в случае кризиса цены на сырьевые товары падают на 10-15% по различным группам, а цены на товары с высоким уровнем добавочной стоимости – на 2-3%. Но у нас уровень добавочной стоимости, который продуцируется нашей экономикой, ничтожно мал для того, чтобы амортизировать кризисную волну. Поэтому наши темпы падения будут намного выше, чем в тех развивающихся странах, где есть производства", – говорит экономист Алексей Кущ.

Эксперт также объяснил, какие страны меньше других пострадают во время "Великого локдауна".

"Во время этого кризиса наиболее пострадали либо сырьевые страны, максимально раскрытые, такие, как Украина. Либо страны с высоким уровнем развития третичного сектора. А более-менее отскочили страны, которые умело соединяли две эти концепции, то есть модель экзогенного роста, нацеленную на внешние рынки, и модель эндогенного роста, нацеленную на внутренний рынок, на сектор услуг. В частности, наиболее ярко этот синтез выражен в Китае", – говорит он.

Согласно прогноз МВФ, в Китае в этом году экономика не упадет, а вырастет, хотя и всего на 1,2%.

Что касается уровня инфляции, то МВФ прогнозирует, что в Украине она будет довольно умеренной – всего 4,5%. Хотя с учетом того, как уже сейчас дорожают многие продукты питания, эта цифра кажется маловероятной. В правительственном макропрогнозе, напомним, ожидаемый уровень инфляции составляет 8,7%.

"МВФ очень часто берет для расчетов модель США. Там, когда инфляция 2%, полстраны это обсуждает, 4% – это уже "гиперинфляция". У нас же и больше 10% – это нормально. Поэтому в их расчетах инфляции для нашей страны часто возникает путаница. Наш прогноз инфляции более реалистичный", – объясняет руководитель Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Уровень безработицы в Украине, по прогнозу МВФ, в этом году составит 10,1%. И это не самый плохой показатель. Во многих, казалось бы, более благополучных стран безработица будет гораздо выше, прогнозирует МВФ. Например, в Греции она составит в этом году 22,3%, в Испании – 20,8%, в Турции – 17,2%, в США – 10,4%

К концу 2019 года, напомним, уровень безработицы в Украине составлял 8,5%.

Если локдаун затянется

Прогноз для Украины и для всего мира на 2021 год намного более благоприятный. По расчетам МВФ, мировой ВВП в следующем году вырастет уже на 5,8%. В том числе в Украине – на 3,6%. Безработица у нас в стране снизится до 9,3%. Правда, инфляция может ускориться до 7,2%, а дефицит текущего счета увеличится до 2,4%. Однако следующий год уже можно будет назвать годом восстановления экономики. Напомним, это при условии, что эпидемия начнет стихать и карантины будут отменены до конца первого полугодия 2020-го.

Что же касается пессимистичного прогноза МВФ, который сделан на случай, если пандемия затянется и на вторую половину года, то для отдельных стран этот прогноз благоразумно не приводят. Очевидно, чтоб не нагнетать страхов. Что же касается ситуации в мире в целом, то в случае, если карантины во многих странах продолжатся во второй половине года, падение ВВП за год составит 6%. Если же ограничения не удастся снять даже после Нового года, в 2021 году мировая рецессия может еще больше углубиться – вместо того, чтобы расти, ВВП упадет до -8%.

По мнению экспертов, по мере развития кризиса МВФ может еще больше ухудшить свои прогнозы.

"Прогнозы МВФ носят дискретный характер, то есть они основываются на той ситуации, которая имеется на сегодняшний день. Можно предположить, что в дальнейшем эти прогнозы будут еще пересмотрены в сторону ухудшения", – говорит Алексей Кущ.

Александр Охрименко также считает, что падение ВВП в Украине может превысить прогнозную цифру МВФ.

"Прогнозы обычно бывают оптимистическими, пессимистическими и какими-то усредненными. Я бы сказал, что этот прогноз МВФ – что-то среднее между оптимистическим и пессимистическим прогнозом. Оптимистический – это тот, который дало наше правительство – падение ВВП на 3,9%. То, что падение будет больше, – это точно. И, к сожалению, то, что падение ВВП у нас будет стремиться к 10%, – это факт", – говорит эксперт.

Тем не менее он считает, что сравнивать нынешний кризис с "Великой депрессией" не стоит.

"Великая депрессия" – это уже очень далекая история. Тогда не было глобализации, та модель экономики, по сравнению с современной, была примитивной. Для того, чтобы восстановиться, ей понадобилось несколько лет. Сейчас это происходит намного быстрее. Например, и тогда, и сейчас обвалился фондовый рынок США. Но во время "Великой депрессии" биржа не работала фактически год. У нас же биржи не работали два дня. А теперь акции уже растут. Я уже не говорю о разнице в банковских системах тогда и сейчас, в платежах, в движении денег по миру – все поменялось радикально. Современная экономика способна быстрее адаптироваться к ударам", – рассказывает Александр Охрименко.

Он обращает внимание, что в прогнозах МВФ не сказано, насколько за период кризиса снизится благосостояние населения. Однако это можно рассчитать приблизительно.

"Денег будет больше. Но их покупательная способность упадет. Грубо говоря, снижение ВВП на 7,7% означает, что покупательная способность средней украинской семьи упадет на 7,7%. То есть она сможет купить на 7,7% меньше, чем могла в прошлом году. Так что, несмотря на то, что денег станет больше, придется ужиматься и экономить", – говорит Александр Охрименко.

Эксперт советует украинцам во время кризиса пользоваться любой возможностью заработать деньги.

"У нас выживет тот, кто не будет надеяться, что зарплаты повысят, а будет искать подработки. Даже переступая через свою гордость. Например, если человеку подвернулась работа по уборке территории, хотя до этого он был, например, специалистом по установке кондиционеров. Или если человек работал в банке – и тут ему предлагают подготовить отчет для предприятия. Да, может, это не самая престижная работа, но это деньги. 2020 год будет тяжелым, и его действительно надо пережить. А чтобы нормально пережить, "белым воротничкам", возможно, придется поработать и руками. К сожалению, такая ситуация", – советует Александр Охрименко.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказал, сможет ли Украина выжить без денег МВФ:

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