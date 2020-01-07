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Украина побила исторический рекорд по импорту бананов

7 января, 13:29

Потребление экзотических фруктов в нашей стране стремительно растет

/ Фото: Pixabay

В Украину активно везут импортные фрукты, в частности, мандарины и бананы. При этом страна за 2019 год обновила исторический рекорд импорта бананов. Об этом свидетельствуют предварительные оценки аналитиков Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), передает Еast-fruit.

Так, эксперты оценивают импорт бананов в Украину за 12 месяцев 2019 года в 270-275 тыс. тонн, что на 8-9% больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2018 году.

"Характерно, что рекордный объем импорта бананов в Украину отмечается на фоне растущего производства украинских фруктов и ягод и сокращения численности потребителей после утери контроля над АР Крым и несколькими районами Донецкой и Луганской областей. Даже в 2013 и 2014 годах импорт бананов был меньше, чем в 2019 году. А это говорит о еще более резком росте потребления этих экзотический фруктов в расчете на одного жителя Украины", - рассказала директор по развитию УПОА Катерина Зверева.

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По оценкам УПОА, в 2019 году каждый житель Украины впервые потребил в среднем более 6 кг бананов за год. Таким образом среднедушевое потребление бананов выросло на 20-22% по отношению к 2013 году.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как во Львовской области выращивают бананы и лимоны. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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