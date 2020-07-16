Украина побила пятилетний рекорд по импорту газа

Пока Украина снижает транзит газа, импорт голубого топлива в страну, наоборот, растет. С начала 2020 года госкомпания "Оператор ГТС Украины" транспортировала в Украину по заказу своих клиентов 8,056 млрд куб. м газа. Как сообщила пресс-служба компании, этот показатель на четверть больше, чем за тот же период в 2019 году, и является рекордным за последние пять лет.

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В частности, из Польши в Украину было поставлено 1,043 млрд куб. м природного газа, из Словакии – 4,605 млрд куб. м, из Венгрии – 2,408 млрд куб. м.

"54% от всех объемов было импортировано в Украину через виртуальный реверс, который стал доступен с начала 2020 года. А именно: из Польши – 1 млрд куб. м, из Венгрии – 1,3 млрд куб. м, из Словакии – 219 млн куб. м", – уточнили в госкомпании.

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За первую половину июля объемы импорта составили 1,026 млрд куб. м, что на 21% (или 175 млн куб. м) больше аналогичного показателя прошлого года.

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"Такое повышение импорта связано со значительным ростом спроса со стороны европейских компаний на хранение газа в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад". Из-за заполненности европейских хранилищ и привлекательных тарифов и услуг в этом году Украина бьет рекорды по закачке газа в ПХГ и делает важный шаг к становлению как европейский газовый хаб", - отметили в "Операторе ГТС".

Так, 56%, или 4,5 млрд куб. м, ввезенного с начала 2020 года газа было направлено в подземные газохранилища (ПХГ) для хранения в режиме "таможенного склада". Из них 36% поступило в режиме shorthaul. Напомним, закачку запасов газа на зиму в ПХГ Украина начала 11 марта.

На сегодняшний день голубое топливо поступает в Украину исключительно из Европейского Союза, страна не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года. Так, в настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, хотя, согласно транзитному контракту, юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину. Подробнее о контракте узнавайте из видео:

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