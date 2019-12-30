Украина побила рекорд по импорту фруктов: почему так произошло и что покупаем

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Яблоки на оптовых рынках Украины продают уже дороже, чем в Польше. На этом фоне в 2019 году наша страна обновила рекорд по импорту фруктов. Об этом сообщили аналитики "Инфо-Шувар" со ссылкой на данные официальной статистики по международной торговле плодоовощной продукции.

Специалисты отмечают, что тенденция к импорту экзотики и цитрусовых продолжает укрепляться, по крайней мере последние три года. При этом импорт косточковых и винограда – фруктов, которые можно промышленно выращивать в Украине – растет быстрее, чем импорт экзотических фруктов.

Так, украинский рынок винограда и косточковых более чем на половину формируется импортной продукцией. Это, по мнению аналитиков, говорит об огромном потенциале развития этого бизнеса для украинских фермеров, но шансы имеют только современные проекты, которые смогут предложить рынку системную поставку коммерческой партии продукции экстра качества в хорошем упаковке.

"С импортом бананов и цитрусовых все понятно – мы их импортируем, потому что наш климат пока не позволяет промышленно выращивать их. А вот импорт косточковых и винограда летом и осенью – это четкий маркер упущенных возможностей для украинского производителя. Ежегодно мы увеличиваем поставки этих фруктов, то есть спрос на них растет. Но в условиях растущего потребления украинским фермерам далеко не всегда удается продать все, что они вырастили. Выход один – надо предлагать рынку качество не хуже чем качество импортных персиков, абрикосов и винограда", – объяснила глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

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По данным экспертов, в 2019 году наибольший объем косточковых и винограда Украина импортировала тогда, когда украинские фермеры собирали свой урожай. Так, рекордные показатели по импорту винограда были зафиксированы в сентябре и октябре, а по косточковым почти весь импорт пришелся на три летних месяца.

Тенденция роста импорта яблок и груш тоже восстановилась в 2019 году, это связано с уменьшением собственного урожая этих фруктов.

"Импорт груши в этом году вообще обещает стать крупнейшим, по крайней мере, за последние пять лет. Украинские фермеры собрали в этом сезоне не лучший урожай груш, к тому же грушу в Украине сохраняют единичные хозяйства и уже со второй половины зимы на рынке преимущественно продается импортная груша. В этом сезоне цены на грушу довольно высокие и это стимулирует импорт", – прокомментировала Гетьман.

Напомним, ранее также стало известно, что в Украине подорожала фруктовая корзина к Новому году. Причем сильнее всего повысились цены на отечественные фрукты, говорят аналитики.

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