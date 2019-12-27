В Украине подорожала фруктовая корзина к Новому году

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Несмотря на то, "индекс оливье" в этом году снизился, фруктовая новогодняя корзина обойдется украинцам почти на 10% дороже, чем в прошлом году. Такие выводы сделали аналитики "Инфо-Шувар", сравнив текущие цены на популярные новогодние фрукты с ценами накануне новогодних праздников в 2018 году.

"Рост стоимости фруктовой корзины в основном связан с ростом цен на яблоки и груши. Подорожание этих фруктов не удалось компенсировать проседанием цены на виноград. А вот цены на экзотические фрукты и цитрусовые почти не изменились, хотя трейдеры и ожидали их снижения в связи с укреплением украинской гривни. Некоторые позиции даже подорожали в пределах 2-5%", – рассказала глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

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Рекордсменом по росту цен в конце 2019 можно считать яблоки, их стоимость за год выросла в 1,7-2 раза. На втором месте оказались груши, она сегодня стоит минимум в 1,5 раза дороже. Зато цены на столовый виноград снизились на 20-30%.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" решили разобраться, как по сравнению с прошлым годом изменились цены на базовые продукты. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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