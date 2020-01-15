Украина получит от Великобритании 4,6 млн евро на медицинскую реформу

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Великобритания предоставит Украине около 4,6 млн евро на реализацию медицинской реформы. Об этом на официальной странице Twitter сообщило британское посольство.

"Цель проекта – помочь Украине построить прозрачную, подотчетную и эффективную систему здравоохранения. Британия выделяет на реализацию программы 4 млн фунтов (4,6 млн евро) до марта 2021 года", – сказано в сообщении посольства.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук назвал реформу здравоохранения приоритетной среди направлений деятельности правительства, которое определило для себя "амбициозные цели".

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"В сфере здравоохранения правительство определило амбициозные цели. И впервые они человекоцентристские. Для нас важно, чтобы люди получали качественную и своевременную помощь в медицинских учреждениях и имели доступ к гарантированным государством медицинским услугам", – сказал глава правительства.

С 1 апреля 2020 года должна заработать программа медицинских гарантий для населения для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств.

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Государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины, на что в государственном бюджете заложено 72 млрд грн.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что правительство приложило максимум усилий, чтобы выплатить зарплаты бюджетникам до зимних праздников.

В декабре стало известно о том, что Министерство здравоохранения урежет тарифы для больниц – если денег у государства не будет хватать. Ведомство вынесло на обсуждение проект порядка реализации государственных гарантий медицинских услуг. В нем прописано, как Национальная служба здоровья будет платить за медицинские услуги больницам.

Также мы сообщали о том, что доступ к медицинским услугам рискует потерять стотысячное население Иршавского района, а сотни врачей и медсестер останутся на улице. Что может спасти одно из крупнейших медучреждений выясняли новости "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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