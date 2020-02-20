Украина потратила 400 миллионов долларов на ядерное топливо: у кого покупаем

Украина планирует перейти на собственное ядерное топливо, и по результатам 2019 года сократила затраты на его импорт на 24,1% по сравнению с 2018 годом. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Всего на импортное ядерное топлива Украина за год потратила 396,89 млн долларов.

В прошлом году топливо для атомных электростанций (АЭС) Украина закупала у России и Швеции. Импорт российского топлива в денежном эквиваленте составил 240,91 млн долларов, а шведского – на 155,98 млн долларов. То есть доля России превышает 50% и составляет 60,7%.

При этом в 2018 году Украина закупила ядерного топлива на 523,151 млн долларов, в 2017 году – на 533,42 млн, в 2016-м – 548,81 млн, 2015-м – 643,57 млн, в 2014-м – 628,18 млн, в 2013-м – 600,6 млн, в 2012-м – 600,33 млн. Как видно из инфографики, доля России на этом рынке сокращается.

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Как известно, в 2019 Украина и США объявили о совместном проекте в ядерной энергетике. Ученые обеих стран в рамках этого проекта будут обмениваться данными в области современной ядерной науки и инженерии.

При этом Украина старается максимально диверсифицировать поставки ядерного топлива, которое ранее закупалось в основном в России. В частности, Киев сотрудничает в этой сфере с американской компанией Westinghouse. Ранее уже сообщалось, что Украина преодолела монопольную зависимость от российского ядерного топлива:

Следующий шаг – это создание собственного завода ядерного топлива.

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