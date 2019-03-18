Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Украина преодолела монопольную зависимость от российского ядерного топлива – Порошенко

Сегодня, 17:32

46% атомных реакторов Украины перешло на американское топливо, следующий шаг – создание собственного завода

Петр Порошенко / Фото: twitter.com/poroshenko
Петр Порошенко / Фото: twitter.com/poroshenko.
Украина преодолела монопольную зависимость от российского ядерного топлива – Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cdc/061/5c8cdc06159ed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cdc/061/5c8cdc06159ed.jpg Экономика 46% атомных реакторов Украины перешло на американское топливо, следующий шаг - создание собственного завода

Украина преодолела монопольную зависимость атомных станций от российского ядерного топлива. Об этом президент Петр Порошенко заявил сегодня на совещании по вопросам развития атомной энергетики в Нетешине, Хмельницкой области.

46% атомных реакторов перешло на американское топливо. Следующий шаг - создание собственного завода ядерного топлива. Еще один перспективный проект – Энергетический мост "Украина – ЕС", который даст возможность объединить украинскую и европейскую энергосистемы.

"После завтра в Брюсселе я именно об этом буду говорить с руководством Еврокомиссии Не газопроводы тянуть из России, чтобы садиться на газовую иглу, а сотрудничать в сфере атомной энергетики с Украиной. Проект энергомоста является геополитическим противовесом планам Москвы, который позволит нашим европейским партнерам иметь альтернативный и надежный источник поставки электроэнергии по конкурентным ценам. Иными словами, Украина может стать важным контрибютором энергетической безопасности Европы", – сказал Петр Порошенко.

Напомним, в 2018 году Кабинет министров утвердил технико-экономическое обоснование достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС стоимостью 72,4 млрд грн. Установленная электрическая мощность двух энергоблоков будет составлять 2094 МВт, а двух турбогенераторов – 2200 МВт. Сроки строительства – 84 месяца от начала работ, а предположительный ввод в эксплуатацию энергоблока №3 – 2025 год. 

Ранее сегодня, 18 марта, президент Порошенко отметил, что Украина может перейти на собственное ядерное топливо и ослабить энергетическую зависимость от России.

Кроме того, Украина переводит атомные энергоблоки на американское топливо производства компании Westinghouse:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Порошенко, АЭС, Ядерное топливо

Вы сейчас просматриваете новость " Украина преодолела монопольную зависимость от российского ядерного топлива – Порошенко". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина готовится к энергомосту с ЕС: Порошенко озвучил задачи

Сегодня, 16:41

Реализация проекта позволит привлечь средства на достройку третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС

Амбициозная задача: Украина может перейти на собственное ядерное топливо

Сегодня, 14:14

Президент Порошенко анонсировал создание завода в составе "Энергоатома"

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Победительница Нацотбора MARUV удивила резкой сменой имиджа

Когда наступает биологическая старость человека?

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Сегодня, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

Вчера, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

Вчера, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

Юлия Началова скончалась после тяжелой болезни

О чем жалеют разведенные женщины