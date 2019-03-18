Украина преодолела монопольную зависимость от российского ядерного топлива – Порошенко
46% атомных реакторов Украины перешло на американское топливо, следующий шаг – создание собственного завода
Украина преодолела монопольную зависимость атомных станций от российского ядерного топлива. Об этом президент Петр Порошенко заявил сегодня на совещании по вопросам развития атомной энергетики в Нетешине, Хмельницкой области.
46% атомных реакторов перешло на американское топливо. Следующий шаг - создание собственного завода ядерного топлива. Еще один перспективный проект – Энергетический мост "Украина – ЕС", который даст возможность объединить украинскую и европейскую энергосистемы.
"После завтра в Брюсселе я именно об этом буду говорить с руководством Еврокомиссии Не газопроводы тянуть из России, чтобы садиться на газовую иглу, а сотрудничать в сфере атомной энергетики с Украиной. Проект энергомоста является геополитическим противовесом планам Москвы, который позволит нашим европейским партнерам иметь альтернативный и надежный источник поставки электроэнергии по конкурентным ценам. Иными словами, Украина может стать важным контрибютором энергетической безопасности Европы", – сказал Петр Порошенко.
Напомним, в 2018 году Кабинет министров утвердил технико-экономическое обоснование достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС стоимостью 72,4 млрд грн. Установленная электрическая мощность двух энергоблоков будет составлять 2094 МВт, а двух турбогенераторов – 2200 МВт. Сроки строительства – 84 месяца от начала работ, а предположительный ввод в эксплуатацию энергоблока №3 – 2025 год.
Ранее сегодня, 18 марта, президент Порошенко отметил, что Украина может перейти на собственное ядерное топливо и ослабить энергетическую зависимость от России.
Кроме того, Украина переводит атомные энергоблоки на американское топливо производства компании Westinghouse:
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