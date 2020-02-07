Украина резко сократит импорт газа: НБУ сделал прогноз

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины закладывает в свои прогнозы временное снижение объемов импорта газа в 2020 году почти втрое – до 5 млрд кубометров. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины, опубликованном на сайте регулятора.

Снижение импорта газа обусловлено высокими запасами газа в хранилищах.

По прогнозам НБУ, в последующие годы ожидается возобновление закупок газа в объеме 9 млрд кубометров в год.

Реклама

Как известно, на старте сезона отбора из подземных хранилищ газа объем запасенного на зиму газа превышал 21 млрд куб. м, что является рекордным показателем за последние 10 лет. Тогда "Нафтогаз Украины" решил к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января.

В тренде Курс доллара в Украине катится вниз

Однако в конце декабря Украина и Россия подписали новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уже отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов.

Напомним, бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама