Украина, Россия и ЕС проведут переговоры по газу: стала известна дата

/ Фото: Укртрансгаз

Очередной раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Украина-Россия-ЕС на политическом уровне пройдет 19 декабря. Об этом в Twitter сообщил бывший замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович, который, как ожидается, представит ЕК на предстоящей встрече.

"С нетерпением ждем следующего раунда трехсторонних консультаций на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря. Пришло время послать позитивную новость рынкам и потребителям", – написал он.

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Ранее дата трехсторонних переговоров по газу несколько раз переносилась. Тем временем Украина и Россия провели несколько раундов двусторонних переговоров.

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Отметим, в "Нафтогазе" заявили, что Украина и Россия еще не достигли никаких договоренностей о транзите газа с 1 января 2020 года, который может прекратиться. Однако, на днях коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал, что между Россией и Украиной существуют предварительные договоренности о транзите газа, однако говорить о каком-либо согласованном варианте соглашения еще рано.

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Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков нецелесообразен. Впрочем, в Киеве уже допустили вариант уплаты "Газпромом" долга перед "Нафтогазом" не деньгами, а голубым топливом.

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