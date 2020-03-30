Украина скупает импортные сыры: появилась статистика

Экспорт продукта оказался в восемь раз меньше, чем его импорт

Украина продолжает активно закупать импортные сыры. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, только в в январе-феврале 2020 года в нашу страну ввезли из-за границы 6,1 тыс. тонн сыра.

В денежном эквиваленте импорт сыров за первые месяцы 2020 года составил 27,2 млн долларов. Сыры ввозили в Украину преимущественно из Польши (43%), Германии (17,5%), Франции (11%).

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Объем экспорта украинских сыров в то же время составил 765 тонн – в восемь раз меньше импорта. В денежном эквиваленте экспорт за первые два месяца этого года принес всего 2,9 млн долларов. Главными покупателями отечественного сыра в январе-феврале были Казахстан, Молдова (по 41%), а также Азербайджан (4%).

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Напомним, ранее торговый представитель Украины Тарас Качка предупреждал, что из-за такого "перекоса" в сторону ввоза заграничного продукта импорт сыров в Украину из Европы могут "грубо ограничить". Впрочем, он признал, что это – негативный сценарий, которого можно избежать при условии большей координации с ЕС.

Как писали новости "Сегодня", несмотря на то что Украина покупает больше сыра, чем продает, в Украине производят необычные сорта этого продукта. Например, в селе Подлесное Кировоградской области выпускают сыры из молока альпийских коз. Этих экзотических для нашей местности животных сюда завезли два года назад. Сейчас насчитывается уже несколько сотен голов. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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