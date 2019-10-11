Украина скупает заграничные яблоки: импорт побил рекорд

Объем экспорта популярных фруктов почти не изменился за год

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Украина за июль-сентябрь 2019 года импортировала рекордный для этого периода объем яблок. При этом в оптовой продаже цены на яблоки значительно выросли. Как подсчитали аналитики "Инфо-Шувар", с середины лета страна купила за границей уже 6,8 тыс. тонн яблок. Такой показатель не фиксировался, как минимум, последние три сезона.

При этом экспорт яблок из Украины за эти месяцы почти не изменился по сравнению с предыдущим годом, но теперь он значительно ниже, чем импорт. За первые три месяца сезона Украина продала на внешнем рынке 1,7 тыс. тонн яблок, из которых 1,5 тыс. тонн пришлось на сентябрь.

"В июле и августе яблоки мы почти не экспортировали. В этом сезоне сбор урожая начался с опозданием, ощущается нехватка предложения украинского яблока экспортного качества, к тому же стоимость продукции возросла почти в 2 раза по сравнению с сентябрем 2018 года. Укрепление гривни тоже не способствует экспорту. Кстати, в соседней Польше, где в этом году ожидается один из худших урожаев, яблоко сегодня уже стоит на 20% дешевле чем в Украине. А Польша всегда была главным поставщиком яблока в Украину", – объяснила глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

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Тем не менее, по состоянию на 10 октября на оптовых рынках преобладало предложение украинского яблока, средняя цена которого составляла 10-12 грн/кг. Несмотря на существенное подорожание, спрос остается достаточно активным, отметили аналитики.

Напомним, новости "Сегодня" сравнили стоимость продуктов в Украине с ценами в США, ОАЭ и Бельгии. Результаты эксперимента оказались не очень радостными для украинцев:

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