Украина снизила потребление газа: опубликованы итоги работы ГТС за восемь месяцев

"Укртрансгаз" в январе-августе 2019 года поставил магистральными газопроводами 16,7 млрд куб. м газа потребителям всех категорий, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом информирует в четверг, 12 сентября, пресс-служба компании, сообщив также о росте транзита и импорта газа за восемь месяцев.
"Общее использование газа для производственно-технологических нужд сократилось на 2% и составляет 2,4 млрд куб. м", – говорится в сообщении.
В то же время, по данным компании, за восемь месяцев поступления природного газа в газотранспортную систему Украины от газодобывающих предприятий страны возросло на 1% – до 13,9 млрд куб. м.
Новости "Сегодня" писали, что по состоянию на 11 сентября запасы газа в подземных хранилищах превысили 19 млрд куб. м, а премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина закачала достаточный объем газа в хранилища на зиму.
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