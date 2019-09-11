Гончарук: Украина закачала в хранилища достаточный объем газа на зиму

По мнению премьера, запасов уже достаточно для нормального прохождения отопительного сезона

Фото: utg.ua

Украина закачала достаточное количество газа в подземные хранилища (ПХГ) для нормального прохождения зимы. Об этом в среду, 11 сентября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга после заседания Кабинета министров.

"Было своевременно закуплено и накоплено достаточное количество газа для того, чтобы этой зимой чувствовать себя более-менее уверенно", – сказал глава правительства.

При этом он добавил, что Украине предстоят сложные газовые переговоры с Россией.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина стала закачивать природный газ с начала апреля. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев неоднократно заявлял, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м газа.

По данным компании "Укртрансгаз", по состоянию на 11 сентября запасы газа в ПХГ превысили 19 млрд куб. м, это на 25%, или на 3,8 млрд куб. м, больше, чем в прошлом году. С начала лета среднесуточный объем закачки составил 74 млн куб. м.

В августе "Нафтогаз" запустил новый продукт "Газовый запас", благодаря которому бытовые потребители могут купить газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона. Услугой уже воспользовались более 13 тыс. семей.

Мы также узнали, как продвигается подготовка к зиме в городах Украины, кто может остаться без тепла и по каким ценам украинцы могут оплатить газ для отопления:

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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