Украина сократила запасы газа: сколько осталось в хранилищах

Только за 1 февраля из хранилищ отобрали 32,41 млн куб. м газа

/ Фото: AFP

Запасы накопленного на зиму природного газа в Украине сокращаются. Так, объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 1 февраля составил 16,95 млрд куб. м, тогда как 25 января в ПХГ было 17,24 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Оператора ГТС", опубликованные 3 февраля.

По информации госкомпании, за 1 февраля из хранилищ отобрали 32,41 млн куб. м газа. При этом за последние отчетные сутки газ в ПХГ Украины не закачивался.

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При этом за 1 февраля в Украине поступило 19,10 млн куб. м газа из Словакии, 1,33 млн куб. м из Польши и 6,75 млн куб. м из Венгрии.

Как известно, на старте сезона отбора из ПХГ (2 ноября) объем запасенного на зиму газа превышал 21 млрд куб. м, что является рекордным показателем за последние 10 лет. Тогда "Нафтогаз Украины" решил к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января.

Однако в конце декабря Украина и Россия подписали новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уже отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов.

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