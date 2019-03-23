Украина стала единственным поставщиком кукурузы в Египет
Объем поставок украинской кукурузы с 1 по 13 марта были ниже на 36%, чем годом ранее
Вслед за договоренностями с Индией о поставках кукурузы Украина стала единственным экспортером этих зерновых культур в Египет.
Об этом пишет издание "Экономические новости" со ссылкой на данные египетской таможенной службы с 1 по 13 марта.
Согласно сообщению, за этот период через морские порты было доставлено почти 290 тыс. тонн украинской кукурузы, что на 36% ниже показателя за аналогичный период 2018 года.
Также уточняется, что в прошлом году 58% этих зерновых было завезено из Украины, а остальные 42% – из Бразилии.
Напомним, несмотря на то, что по итогам 2018 года экспорт украинских зерновых сократился до 41,7 млн тонн, украинские аграрии заработали на нем рекордную сумму – 7,2 млрд долларов. Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Николай Пугачев.
При этом с начала маркетингового года, который начался 1 июля 2018 года и завершится 30 июня 2019-го, по состоянию на 13 марта аграрии экспортировали 34,29 млн тонн зерновых. Их них - 17,6 млн тонн кукурузы.
Ранее победители Всеукраинского образовательного конкурса "Агро 2019" посетили крупную международную выставку по сельскому хозяйству SIMA 2019, которая проходила с 26 февраля по 1 марта в Париже:
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