Украинские аграрии нарастили экспорт зерновых

По данным Минагрополитики, больше всего аграрии поставили за границу пшеницы и кукурузы

Фото: Pixabay

Украинские аграрии нарастили экспорт зерновых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/afd/100/5c5afd1005d06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/afd/100/5c5afd1005d06.jpg 2019-03-13T20:34:00+02:00 Экономика По данным Минагрополитики, больше всего аграрии поставили за границу пшеницы и кукурузы

Украинские аграрии с начала маркетингового года, который начался 1 июля 2018 года и завершится 30 июня 2019-го, по состоянию на 13 марта экспортировали 34,29 млн т зерновых. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным Министерства, на экспорт отправлено 12,8 млн т пшеницы, 3,3 млн т ячменя и 17,6 млн т кукурузы.

За указанный период украинские аграрии поставили на внешние рынки 184,8 тыс. т пшеничной муки.

Ранее Минагрополитики сообщало, что в 2017-2018 маркетинговом году аграрии экспортировали 39,9 млн т зерна.

14 февраля 2019 года Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что Украина с июля прошлого года экспортировала более 30 млн т зерновых культур, тогда как за аналогичный период прошлого маркетингового года – почти 25,7 млн т.

Только за январь этого года Украина поставила на внешние рынки 3,38 млн т кукурузы на 537,62 млн долларов.

По состоянию на 6 марта экспорт зерновых составлял 33,3 млн т.

Напомним, победители Всеукраинского образовательного конкурса "Агро 2019" посетили крупную международную выставку по сельскому хозяйству SIMA 2019, которая проходила с 26 февраля по 1 марта в Париже:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские аграрии нарастили экспорт зерновых". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.