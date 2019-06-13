Украина стала лидером по грантам для городов среди стран Восточного партнерства

Процедура присоединения к программе добровольная – решения принимают сами местные власти

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Украина не только входит в ТОП-5 стран-партнеров ЕБРР, но и среди стран Восточного партнерства наиболее активно сотрудничает с ЕС по программе "Соглашение мэров - Демонстрационные проекты" (CoM-DeP). Об этом заявил ключевой эксперт проекта Максим Верещак.

"Среди более 350 подписантов соглашения в странах Восточного партнерства доля Украины более 200 активных подписантов. Доля украинских городов в этой инициативе самая большая. Во-первых, потому что территория и население Украины выше, во-вторых, выше и активность городов," - сказал Верещак .

Он напомнил, что процедура присоединения к программе добровольная, а решения принимают сами местные власти. После этого города для участия в CoM-DeP должны в течение двух лет разработать и принять энергетическую стратегию, что дает возможность получать поддержку ЕС в размере 80% финансирования проектов.

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А вот самой распространенной проблемой, которая мешает городам присоединиться к программе и получать деньги на термомодернизацию зданий, котелен, замену освещения, становится нехватка кадров.

"Например, подписали соглашение, но город был не готов брать обязательства (сокращать потребление энергии, увеличивать количество возобновляемой энергии, снижать выбросы CO 2 . - Авт.) из-за дефицита кадров. Ведь нужны специалисты, которые бы собрали данные о потреблении энергии, разработали мероприятия, поняли бы, как город должен это делать", – отметил Верещак.

Напомним, ​программа ЕС "Соглашение мэров - Демонстрационные проекты" (CoM-DeP) была создана на уровне Европейской Комиссии, как ответ на вызовы, стоящие перед небольшими (до 200 тыс. населения) городами-подписантами общеевропейской инициативы "Соглашение мэров" в странах Восточного партнерства. Цель программы – надлежащее поддержка внедрения проектов в рамках представленных городами планов действий.

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Как сообщалось, в Украине также работает проект компании ДТЭК "Энергоэффективные школы", который получил награду от ООН. Ученики, родители и учителя узнают как можно экономить на электричестве и сохранять тепло в своей квартире. Курсы работают двадцати трех областях Украины. За семь лет проект охватил более 2000 школ – это около 400 тысяч участников. В будущем в компании ДТЭК надеются привлечь к такому обучению все школы Украины:

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