Сделать стартовой
26,4
29,89
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Украина стала лидером по грантам для городов среди стран Восточного партнерства

13 июня, 12:44

Процедура присоединения к программе добровольная – решения принимают сами местные власти

Фото: Pixabay

Украина не только входит в ТОП-5 стран-партнеров ЕБРР, но и среди стран Восточного партнерства наиболее активно сотрудничает с ЕС по программе "Соглашение мэров - Демонстрационные проекты" (CoM-DeP). Об этом заявил ключевой эксперт проекта Максим Верещак.

"Среди более 350 подписантов соглашения в странах Восточного партнерства доля Украины более 200 активных подписантов. Доля украинских городов в этой инициативе самая большая. Во-первых, потому что территория и население Украины выше, во-вторых, выше и активность городов," - сказал Верещак .

Он напомнил, что процедура присоединения к программе добровольная, а решения принимают сами местные власти. После этого города для участия в CoM-DeP должны в течение двух лет разработать и принять энергетическую стратегию, что дает возможность получать поддержку ЕС в размере 80% финансирования проектов.

Читайте также

А вот самой распространенной проблемой, которая мешает городам присоединиться к программе и получать деньги на термомодернизацию зданий, котелен, замену освещения, становится нехватка кадров.

"Например, подписали соглашение, но город был не готов брать обязательства (сокращать потребление энергии, увеличивать количество возобновляемой энергии, снижать выбросы CO2. - Авт.) из-за дефицита кадров. Ведь нужны специалисты, которые бы собрали данные о потреблении энергии, разработали мероприятия, поняли бы, как город должен это делать", – отметил Верещак.

Напомним, ​программа ЕС "Соглашение мэров - Демонстрационные проекты" (CoM-DeP) была создана на уровне Европейской Комиссии, как ответ на вызовы, стоящие перед небольшими (до 200 тыс. населения) городами-подписантами общеевропейской инициативы "Соглашение мэров" в странах Восточного партнерства. Цель программы – надлежащее поддержка  внедрения проектов в рамках представленных городами планов действий. 

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что получила Украина в Восточном партнерстве за 10 лет.

Как сообщалось, в Украине также работает проект компании ДТЭК "Энергоэффективные школы", который получил награду от ООН. Ученики, родители и учителя узнают как можно экономить на электричестве и сохранять тепло в своей квартире. Курсы работают двадцати трех областях Украины. За семь лет проект охватил более 2000 школ – это около 400 тысяч участников. В будущем в компании ДТЭК надеются привлечь к такому обучению все школы Украины:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег программа, финансирование, Украина, энергоэффективность, восточное партнерство

Вы сейчас просматриваете новость " Украина стала лидером по грантам для городов среди стран Восточного партнерства". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцев ждут новые программы по утеплению домов

11 июня, 13:13

Стало известно, когда полноценно заработает Фонд энергоэффективности

Во всех домах Украины установят счетчики тепла: Зубко назвал сроки

7 июня, 12:26

Учет потребления поможет украинцам экономить ресурсы

Какие энергетические инновации используют в различных странах и в Украине

21 мая, 22:53

Для внедрения новых технологий в ДТЭК создан центр цифровизации

Аварий станет меньше: украинские энергетики строят "умные" электросети

10 апреля, 21:15

Энергетики строят современную автоматизированную систему

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Безвредна ли микроволновая печь?

Бывшая жена Потапа поздравила его с женитьбой на Каменских

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

В полиции сказали, из какого оружия пьяные "копы" убили мальчика

Первый тест Lada Granta Cross

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Что нужно делать с фотографиями умерших: важный нюанс

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

Вчера, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Вчера, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Вчера, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Врачи назвали 12 признаков больных почек

На что способно обычное дегтярное мыло

Бабушка застреленного под Киевом 5-летнего ребенка просит помощи
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь