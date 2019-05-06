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Украина увеличила закачку газа в хранилища

6 мая, 11:51

Уже формируется запас голубого топлива на следующий отопительный сезон

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 4 мая составили 9,66 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные госкомпании "Укртрансгаз".

Этот объем превышает показатель запасов 4 мая 2018 года на 18,4%. С момента окончания отопительного сезона запасы выросли на 10% и сейчас ПХГ заполнены на 31%.

По информации компании, первые четыре дни мая закачивалось по 54,4 млн куб. м газа в сутки. Это почти в полтора раза больше, чем в третьей декаде апреля 2019 года.

Напомним, с 5 апреля 2019 года Украина начала сезон закачки природного газа в ПХГ: за первые два дня – 5 и 6 апреля – запасы увеличились на 17,43 млн куб. м – до 8,76 млрд куб. м газа.

В целом на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в хранилищах Украины снизились на 8,45 млрд куб. м – с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м.

11 апреля глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил о подаче на рассмотрение Кабинета министров откорректированного финансового плана компании на 2019 год. В документе, в частности, отражена необходимость накопления около 20 млрд куб. м газа в украинских ПХГ.

Ранее исполнительный директор компании Юрий Витренко озвучил основные шаги "Нафтогаза" на случай остановки транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года.


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Тег газ, Укртрансгаз, ПХГ, запасы газа

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