Украина ведет переговоры о поставках газа из США

Коболев рассчитывает на успешное завершение обсуждения

LNG-терминал в США. Фото: Getty Images

"Нафтогаз Украины" ведет переговоры о возможности получения сжиженного газа из США, которым активно интересуется и Польша. Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью "Голосу Америки".

Так, Коболев не отрицает поставок американского LNG в Украину.

"Мы ведем переговоры по этому повод, и я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа ", - отметил Коболев.

Ранее сообщалось, что Штаты усиливают "газовое" присутствие в Европе. Так, ЕС нарастил импорт газа из США на 180%. Несмотря на то, что "Газпром" пока что все равно является крупнейшим зарубежным поставщиком газа в ЕС, Западная Европа активно наращивает закупки сжиженного газа (СПГ, LNG) из США.

В перспективе по такому сценарию могла бы действовать и Украина. Однако эксперты объяснили, что мешает Украине покупать газ напрямую у США.

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