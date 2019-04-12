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Украина вернула Турции почти 20 тонн зараженных помидоров

Сегодня, 12:31

В партии обнаружили южноамериканскую томатную моль

Фото: Pixabay

Партию зараженных помидоров из Турции весом почти 20 тонн не пропустили в Одессу.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области.

По данным ведомства, груз был заражен южноамериканской томатной молью.

Вредоносный организм обнаружили 9 апреля при проведении фитосанитарного контроля импортных грузов.

Всю партию вернули в страну происхождения – Турцию.

Напомним, аналогичный случай произошел 10 апреля – на таможенном посту "Хмельницкий-центральный" в Хмельницкой области задержали партию турецких помидоров весом почти 15 тонн.

2 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы. Принятым законом определяется, что теперь оценку растительной продукции для подтверждения ее карантинной безопасности смогут проводить не только государственные, но и частные лаборатории.

Ранее на территорию страны не пропустили партию зараженных цитрусовых из Египта весом 24,9 тонны. Груз был заражен средиземноморской плодовой мухой:

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Тег продукты, Одесса, помидоры, госпотребслужба

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Источник:

УНИАН

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