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Украина сняла запрет на поставки средств индивидуальной защиты за границу

3 августа, 22:29

Елена Вус Елена Вус

Минэкономики и Минздрав смогли договориться

С 1 августа по решению Кабмина в Украине перестал действовать запрет на экспорт средств индивидуальной защиты.

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Об этом сообщил замминистра экономики, торговый представитель Тарас Качка, отметив, что это последний запрет на экспорт, действовавший в связи с коронавирусом.

"Это тихая, но важная новость. Минэкономики и Минздрав договорились, что сегодня можно отойти от запрета к мониторингу экспорта. Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", – написал он в Facebook.

Он отметил, что с начала карантина для него было крайне важным, чтобы запретов не было вообще, а если их нельзя было избежать – то они были наименьшими.

"Поэтому я дико рад, что Украина их ввела так мало (средства индивидуальной защиты и гречка), а запреты были обоснованы. Теперь страна наконец отказалась от этой практики", – подчеркнул он.

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Напомним, эксперты считают, что Украина может стать экспортером продукции медицинского назначения. Однако для этого в стране придется изменить правила лицензирования таких товаров.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как винницкие фабрики стали шить защитные костюмы и маски. Сшитые на предприятии вещи развозят по больницам:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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экспорт Минздрав маска Минэкономики внешняя торговля запреты Тарас Качка

Источник: Сегодня

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