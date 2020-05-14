В Кабмине заявили, что масок уже хватает и пора их экспортировать

Дефицита персональных средств защиты в Украине уже нет, заверил Качка

Пока страны мира массово запрещают экспорт медицинских масок, в Украине задумались о возобновлении поставках таких товаров за границу. Об этом рассказал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, передает УНН.

"За последние два месяца наши производители смогли насытить внутренний рынок масками, перчатками, комбинезонами", – заявил Качка.

Поэтому, по его словам, Кабинет министров проводит консультации о снятии ограничений на экспорт масок и перчаток.

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"Мы проводим координацию со всеми органами власти, которые были привлечены к принятию решения об ограничении экспорта, в том числе и для того, чтобы мы четко убедились, что у нас нет оснований, чтобы как-то держать этот запрет экспорта, и в ближайшее время снять", – отметил чиновник.

Он уточнил, за последние несколько месяцев служба Гоструда ввела в эксплуатацию более 160 млн масок.

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"На днях мы выйдем на окончательное обсуждение решение о том, что продлевать запрет экспорта после 1 июня нецелесообразно, увидим будут ли условия для того, чтобы сократить такой запрет. Но для того, чтобы принимать такое решение, нам нужен хороший конструктивный диалог", – добавил Качка.

Напомним, эксперты считают, что Украина может стать экспортером продукции медицинского назначения. Однако для этого в стране придется изменить правила лицензирования таких товаров.

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