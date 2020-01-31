Украина впервые получила сжиженный газ из Польши

LNG поставляют на терминал в Свиноуйсце из трех стран

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Украина впервые получила сжиженный газ (СПГ, LNG), который поступил на морской LNG-терминал в Польше. Об этом сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Так, Макогон на своей странице в Facebook обнародовал инфографику со статистикой поставок LNG через морской терминал в польском Свиноуйсце. Согласно этим данным, в Польшу поступило 57 танкеров со сжиженным газом из Катара, 13 – из США и 10 – из Норвегии.

"Часть этого газа уже в Украине", – написал Макогон.

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Напомним, кроме того, недавно Украина начала виртуальный реверс газа из Польши. "Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

Ранее нельзя совершать такие операции из-за транзитного контракта с "Газпромом". Теперь же Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель подсчитал, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов.

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