Украина заняла место в тройке топ-экспортеров аграрной продукции в ЕС

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В 2019 году крупнейшими экспортерами сельхозпродукции в страны Евросоюза были США, Бразилия и Украина.

Такие данные содержатся в ежемесячном отчете Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией.

С ноября 2018 года по октябрь 2019 года экспорт сельхозпродукции из США составил 12,3 млрд евро, из Бразилии – 11,7 млрд евро, из Украины – 7,3 млрд евро.

Отмечается, что за год самым стремительным был рост экспорта из Украины – 41%, или 2,1 млрд евро в денежном выражении.

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По данным Министерства аграрной политики Украины, за январь-сентябрь 2019 года экспорт сельскохозяйственной продукции составил 15,78 млрд долларов, что на 21,5%, или 2,8 млрд долларов, больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что наибольший объем украинских товаров за 10 месяцев 2019 года был продан в Польшу (2,8 млрд долларов, рост на 2,1%), благодаря чему экспорт в эту страну опередил продажи в РФ (2,7 млрд долларов, падение на 9,7%).

Также в топ-5 ключевых европейских экспортеров попали Италия (2,04 млрд долларов), Германия (2,03 млрд долларов), Нидерланды (1,5 млрд долларов) и Венгрия (1,3 млрд долларов). Вне ЕС значительные объемы экспорта фиксируются в Китай (2,9 млрд долларов) и Турцию (2,1 млрд долларов).

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что морские порты Украины впервые за 10 лет рекордно нарастили перевалку грузов. Ее объем преодолел отметку в 150 млн тонн. Наиболее динамично – более чем на 30% – выросла перевалка зерновых грузов. Объем перевалки зерновых за январь-ноябрь 2019 года составил 48,8 млн тонн.

Во время подведение итогов урожая 2019 года был установлен новый рекорд: по данным Минэкономразвития, куда теперь входит на правах департамента и бывшее Министерство агрополитики, собрано 74,5 млн т зерновых и зернобобовых культур. Это больше на 4,4 млн, или на 6%, чем в 2018 году.

Новый урожай грецких орехов в Украине оказался выше предварительных ожиданий рынка, что позитивно сказалось на объемах экспорта. На грецкие орехи пришлось более половины всей экспортной выручки плодоовощного сектора Украины за ноябрь 2019 года.

Новости "Сегодня" писали, что по итогам 2018-2019 МГ Украина поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки при рекордном урожае в 70 млн тонн, что на 9,5 млн тонн больше по сравнению с предыдущим МГ (40,9 млн тонн). Без учета муки экспорт составил 49,995 млн тонн.

Мы сообщали, что Украина активно зарабатывает на подсолнечном масле. Например, американцы готовы выложить за литр привычного для украинцев продукта от шести долларов, то есть около 150 грн. Подробнее – в нашем сюжете:

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