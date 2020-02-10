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Национальный банк Украины собирается разрешить работникам по своему усмотрению выбирать банк, в котором он будет получать зарплату. О таких планах рассказали в пресс-службе НБУ.

Соответствующее предложение содержит проект постановления правления НБУ "О внесении изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте". Документ планируют обсудить с общественностью.

"Новация позволит работающим гражданам реализовать право самостоятельно открывать счет в любом банке для получения заработной платы или вознаграждения за выполненную работу", – отметили в пресс-службе.

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"Гражданин, а не работодатель, должен сам выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы это право действительно реализовывалось. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг", – заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 10 марта 2020 года на почтовый и электронный адрес НБУ.

В тренде Украинцам разрешат выбирать банк для получения зарплаты

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что проблема теневой занятости для Украины остается одной из самых злободневных. По оценкам Государственной службы Украины по вопросам труда, на конец 2019 года без официального трудоустройства в стране работало несколько миллионов граждан.

Также мы сообщали о том, что половина трудоспособных граждан не платит взносы в Фонд соцстрахования.

Напомним, Кабмин запретил платить зарплату наличкой сотрудникам госучреждений. Как сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, в год центральные органы власти и обладминистрации тратят 60 млн грн на банковские комиссии за то, что платят зарплату наличными, а также определенную сумму за выплаты командировочных. Министр уточнил, что около 7% сотрудников госорганов получают зарплату наличными, а не на банковский счет.

Недавно Дмитрий Дубилет рассказывал об отмене "лишних" справок. Смотрите об этом в сюжете:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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