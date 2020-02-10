Украинцам запретят курить на балконах: что еще придумали в новом законе

Местные власти сами будут решать, где запрещать курить

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Сигарет больше не будет на украинских прилавках. А купить их смогут только те, кто достиг 21 года. Ограничения затронут и электронные сигареты. Такой законопроект недавно зарегистрировали в Верховной Раде. Как закон повлияет на украинцев, говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Мест для курения почти не останется. Сейчас по закону в помещениях предприятий, учреждений и организаций должны быть оборудованы специальные места для курения – даже если в их штате нет ни одного курящего работника. Отсутствие такого помещения считается нарушением и предполагает штраф. Места для курения также должны быть помещениях гостиниц, в общежитиях, аэропортах и на вокзалах.

"Единственным местом, где предлагается оставить возможность отвода мест для курения в помещении, являются аэропорты", – говорится в пояснительной к законопроекту.

Курить запретят, в том числе, и на балконах. Также проект закона позволяет местным властям запрещать курить в тех местах, где они посчитают нужным. Сейчас штраф за курение в неположенном месте составляет до 170 грн. Его увеличат до 510 грн.

Все это должно значительно уменьшить курение в Украине. Эта тенденция наблюдается и сейчас: по словам Константина Красовского, заведующего отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины, за прошлый год продажа сигарет в стране уменьшилась с 56 млрд до 45 млрд штук.

Ранее сообщалось, что все сигареты будут выглядеть одинаково .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Сигареты исчезнут с прилавков и уйдут "в подполье": в Раде готовят новый законопроект" .

Как рассказывали ранее новости "Сегодня", ежегодно в Украине от болезней, вызванных курением, умирают 85 000 человек. Подробности – в сюжете.

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