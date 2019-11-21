Ко Дню отказа от курения сигарет: как избавиться от вредной привычки – 3 необычных способа

Способов попрощаться с никотином множество, и всех их объединяет одно - мотивация

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День отказа от курения сигарет отмечают сегодня во всем мире. Только в Украине от болезней, вызванных вредной привычкой, ежегодно умирают 85 тысяч человек. Курильщики понимают вред, впрочем, бросить часто не решаются.

Александр курил почти всю жизнь. Выкуривал по две пачки в день, а на рыбалке – и все пять. Год назад решился на лазерное кодирование.

"Это был какой-то стержень стеклянный. Подержал здесь, здесь, здесь, потом два электрода надевал. И микротоками подается какой-то сигнал, и чувствуешь какое-то тепло", – рассказывает Александр Малышев, который закодировался против курения.

Но врачи рекомендуют бороться с зависимостью самостоятельно: постепенно уменьшать количество сигарет, выбрать день, чтобы бросить окончательно и отвлекаться на сладости. Если не поможет – советуют лекарства и никотиновые пластыри.

Отто Стойка – главный врач Киевского городского Центра здоровья:

"Суть их в том, что они блокируют рецепторы головного мозга или заменяют никотин и таким образом происходит уменьшение тяги к курению".

Чтобы окончательно избавиться от зависимости, необходимо от двух месяцев до нескольких лет. Но не все такие терпеливые. Когда же желание бросить курить есть, но силы воли не хватает, люди часто обращаются к нетрадиционным методам – ищут исцеления у священников, знахарей или экстрасенсов. Но есть еще один популярный способ бросить курить – гипноз.

"В гипнозе можно внушить отвращение к табачному дыму и когда он будет проходить мимо курильщиков, смотреть на пачку сигарет, у него буквально будет тошнота", – объясняет Алексей Шевцов, психолог и гипнотерапевт.

А Вячеслава загипнотизировала любовь. Спорт появился в его жизни из-за девушки-спортсменки. Утренние сигареты сменил на тренировку. Теперь он и сам спортсмен.

"Сначала эти сигареты мне даже снились. Заниматься было очень трудно, так как легкие были забиты смолами, были очень тяжелые восстановления после нагрузок", – вспоминает Вячеслав Антоха, стронгмен и фитнес тренер.

Поэтому способов попрощаться с никотином множество, и всех их объединяет одно – мотивация. Без нее ни один из вариантов не подействует, говорят психологи.

Напомним, ранее медик из Китая показал видео, которое помогает раз и навсегда бросить курить. На ролике доктор демонстрирует почерневшие в результате курения легкие 52-летнего мужчины. По словам врача, пациент хотел посмертно стать донором.

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